Upute za seksanje u Hrvatskoj: Prvo pravilo - upalite kameru...

Bio turist il' domaći na obali ćeš se uz ovaj seks vodič snaći!

Seksanje na svježem zraku ove sezone otvorilo se ranije no ikada – početkom lipnja. Godinama svjedočimo nesmetanim ljubavnim dražima i razmjenama vatrenih dodira diljem hrvatske obale pa se pokazalo da je ključ u visokim temperaturama.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200105 / ]

Lipanj je bio natprosječno topao i otvorio ljubavne apetite (a i sve pore) od Zrća do Zagreba. Do sad smo bili uvjereni da se na splitskim Bačvicama igra 'picigin', a jedan par nam je probudio sumnju da to krivo izgovaramo ili da postoji nova igra po imenu 'pičigin'.

Postoje nekoliko pravila kojih se ove godine drže javni zanosnici.

Prvo je da se mokro nadraživanje odvija dovoljno blizu obale ili na samoj obali tako da svi, koji se zgražavaju nad osunčanim seksom, mogu ih snimiti. Dakle, ako nema videa ili fotografije nije se ni dogodilo. Svako smijuljenje, dobacivanje, negodovanje ili navijanje je dozvoljeno u umjerenim količinama.

Drugo pravilo je da se luft-patkice koriste za jednokratnu upotrebu. Nebitno je gdje počinje predigra, bitno je da se vrhunac doživi barem 50 metara od obale, da se patkica oslobodi i prepusti plutanju do Italije, a obostrano zadovoljeni par ispere ljubavne mirise u moru plivajući do obalu. Iz mora se, po mogućnosti, izlazi bez viška krpica iliti badića jer i to je kontaminirano.

Patkicu, dakle, nikako ne preopteretiti višednevnim hopsanjem.

Treće pravilo otkrili smo u Kostreni.

Foto: 24sata Video

Nema tako tvrde podloge koja ne može poslužiti u slučaju zanosa. Par se pred ljudima pohvatao na 'užarenoj' stijeni. A pravilo je da se koristi misionarski položaj. Muškarac ipak mora biti džentlmen i družicu poleći da se 'grije' kao riba na gradelama te da bude koliko-toliko sakrivena od znatiželjnih pogleda.

No laž je da se ljeti u Hrvatskoj sve bazira na suncu i moru. Nešto je i u dječjim parkovima. Točnije pokraj njih. Tome nas je naučio zaneseni par iz Zagreba koji je početkom srpnja iskoristi usred dana livadu kraj dječjeg igrališta za vatrene igrice.

[video: 1200380 / ]

Četvrto pravilo je da oni koji se uzbuđuju na pomisao da prave djecu kraj dječjih igrališta, ako baš moraju, neka ljubuju za vrijeme ručka. Ipak je to program za +18 pa dječje oči nikako to ne smiju vidjeti. A oni avanturisti kojima je još uvijek uzbudljivije da se pohvataju u ranu zoru, neka znaju da je ove godine hit to raditi kraj kanti za smeće.

Čuveno peto pravilo je ako nema sunca ima noćni svjetiljki, a kante za smeće eventualno mogu zavarati naivne susjede da pomisle kako je veljača i da se to mačke pare. Splićani nisu toliko naivni, to su bar dokazali susjedi, ali vrijedi pokušati.

Foto: snimila čitateljica

Puno smo toga naučili od parova koji se ne srame javno uživati u svojim nagonima, a još više od snimatelja koji se svake godine jednako šokiraju s prizorima, ali su sve vještiji u bilježenju momenata.

Jedno je sigurno – Hrvatska i dalje širi ljubav svijetom i poručuje da se ovdje vodi ljubav, a ne rat.