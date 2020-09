Ušla koka u dućan i napravila - kaos! 'Mesar ju je jedva ulovio'

Na čuđenje svih prisutnih, koka se potpuno neprimjetno ušetala u trgovinu, a kada je odlučila prošetati između blagajni, napravila je pravu pomutnju među djelatnicima i kupcima

<p>Nitko ne zna otkud se stvorila. Odjednom je prošetala između blagajni na zaprepaštenje svih nas, a kad ju je blagajnica vidjela počela je vrištati, kroz smijeh nam je ispričao M.K. (36) mještanin Orahovice. </p><p>On je, naime, svjedočio komičnoj sceni u petak popodne kada je u jednu trgovinu u Orahovici ušetao neobični kupac. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koka u shoppingu</strong></p><p>- Svi smo bili iznenađeni kada se koka pojavila između blagajni, jedino se blagajnica uplašila jer se inače boji pernatih životinja. Brzo je pozvala svog kolegu mesara ne bi li ju je on uhvatio i odnio van. Svi smo umirali od smijeha jer ju je naganjao po trgovini barem pet minuta. Koka je vrlo uspješna u bježanju - priča nam mještanin. </p><p>Nikom nije bilo jasno kako je koka dospjela u trgovinu, niti čija je. Iako su morali malo poduže čekati u redu za blagajnu, kupcima to nije smetalo.</p><p>- Svima je to bilo jako smiješno. Neki su čak komentirali kako će sutra biti piletina na akciji - rekao je M.K. </p><p>Na svu sreću, nestašna koka nije završila na policama trgovine, već su ju odnijeli na dvorište nadajući se da će se znati vratiti doma. </p><p>- Kada sam izlazio, nisam ju više vidio. Nadam se da je pronašla svoj put kući - kazao nam je.</p>