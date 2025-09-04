Uznemirujuće! Influenceri bi mogli ovako izgledati 2050.: 'Stil života ostavit će traga...'

Iako influenceri možda izgledaju glamurozno na društvenim mrežama, čini se da njihova privlačnost neće potrajati. Stručnjaci s kockarskog sajta Casino.org osmislili su groteskni model kako bi izgledali ti kreatori sadržaja 2050. godine, s kožom prepunom mrlja, kifozi i kroničnim bolovima u vratu, prenosi NY Post.

"Iako karijera može biti glamurozna, ona također može donijeti značajne promjene u našem načinu života", napisali su stručnjaci. Navodno su željeli vidjeti kako ta "trendy profesija", koja broji 30-50 milijuna sljedbenika diljem svijeta i raste za 10-20% svake godine, može utjecati na izgled tijekom vremena.

Zaključili su da "pritisak na ljepotu, lov na algoritme i neprekidna kreacija sadržaja mogu vidljivo utjecati na tijelo i um".

Kako bi ilustrirali ovu točku, Casino.org je osmislio Avu, digitalnu prikaz koju simbolizira komplikacije godina stvaranja sadržaja, poput Oscar Wildeove gotičke priče iz 1890. „Slika Doriana Graya“ prilagođene za društvene mreže.

"Od beskrajnih putovanja za marke u Las Vegasu do svakodnevnog korištenja filtera i foto sesija, njezin stil života ostavio je trag", upozorili su. "Potpomognuto medicinskim istraživanjima, Avin izgled je zbroj navika influencera."

Foto: Casino.org

Sjedilački način života influencera, preplavljen ekranima, doslovno će im se obiti o glavu. Naime, Ava, zbog dugotrajnog korištenja društvenih mreža i pametnih telefona, te sati poziranja pod ring svjetlima, razvila je zaobljena ramena, stalni nagib glave prema naprijed i kronične bolove u vratu poznate kao "tech neck" (tehnički vrat).

"Neka istraživanja sugeriraju da učestalo korištenje pametnih telefona može dovesti do nepravilnog držanja vrata ili razvoja muskuloskeletnih poremećaja", pišu stručnjaci u časopisu Interdisciplinary Neurosurgery. "Ova fleksija vrata može povećati bol u cervikalnoj kralježnici i izazvati naprezanje mišića u susjednim dijelovima cervikalne kralježnice."

Foto: Casino.org

Ovo je osobito uznemirujuće s obzirom na to da influenceri rade do 90 sati tjedno, od kojih velik dio provode na svojim telefonima, prema BBC-ju.

Kao u proročkom znanstveno-fantastičnom trileru "The Substance", težnja društvenih zvijezda za estetskom savršenošću može ih paradoksalno odvesti prema suprotnome.

Ava ima iritaciju kože, upalu i mrlje uzrokovane "svakodnevnim slojevima šminke, čestim promjenama proizvoda za njegu kože i stalnim nanošenjem kozmetike", piše NY Post.

Ovo dolazi usred porasta ljudi koji masovno putuju u Tursku zbog jeftinih kozmetičkih zahvata, koji u nekim slučajevima mogu rezultirati ozljedama, pa čak i smrću.

Foto: Casino.org

Naravno, ljudi ne moraju ići pod nož da unište svoju kožu. Dugotrajna izloženost LED rasvjeti poput ring svjetala i ekrana može ubrzati promjene pigmentacije, fine bore i trajne upale - stanje poznato kao "digitalno starenje", navodi stranica.

Sate provedene u uređivanju i livestreamingu sadržaja ne iznenađujuće mogu ostaviti posljedice na oči. Poznato u medicinskim krugovima kao digitalni naprezanje očiju ili sindrom računalnog vida, stanje se manifestira simptomima kao što su stalna crvenila i suhoća, mutni vid i duboki tamni krugovi oko očiju koje prati natečenost ispod očiju, kao što pokazuje Ava.

Za ublažavanje ovog očnog učinka, radnici na daljinu trebali bi primijeniti pravilo 20-20-20. Za svakih 20 minuta provedenih gledajući u ekran, radnici od kuće trebaju gledati u nešto udaljeno 20 stopa (oko 6 metara) na 20 sekundi, prema Healthline.

Neprestano provjeravanje sadržaja ili interakcija s obožavateljima također može dovesti do nedostatka sna (influencer-omnia) zbog povećane adrenalinske aktivnosti i plave svjetlosti emitirane s ekrana koja ometa naš cirkadijalni ritam.

Ava ima neravan i deformiran izgled lica zbog godina korištenja filera za lice.

Inspirirana trendovima poput "Snapchat dismorfije" i "Pillow Face sindroma", ova kozmetička "overkorekcija rezultira natečenim obrazima, oštrim "vještastim bradama" i umjetnom teksturom lica", piše stranica.

Kontinuirana opsesija influencera s kosom kroz produžetke i frizure također može ironično uzrokovati "mjesta bez kose, povlačenje linije kose unazad i opće stanjivanje kose koje je teško preokrenuti", piše stranica.

"Težina i stalno povlačenje kose iz folikula može dovesti do stanja poznatog kao alopecija zbog povlačenja", upozorila je dermatologinja i stručnjakinja za alopeciju Aamna Adel u reel videu, prema Casino.org.

"S vremenom može postati nepovratno i dovesti do trajnog gubitka kose."

"Ava je više od konceptualne slike - ona je odraz dugoročnih učinaka koje ove navike mogu izazvati", tvrdi Casino.org.