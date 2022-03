'Vanzemaljci su pokušali početi 3. svjetski rat, kad smo prijavili čudne stvari, upozorili su nas...'

Umirovljeni američki vojni zapovjednik Robert Salas, koji je više od 30 godina proveo u službi, tvrdi da vlasti već dulji period skrivaju pravu istinu oko vanzemaljaca od naroda. Posljednjih godina kontaktirao je velik broj umirovljenih vojnika kako bi provjerio jesu li neki od njih, baš poput njega, svjedočili nečemu što nije s ovog planeta.

Ono što je otkrio šokiralo ga je.

- Čekao sam više od 40 godina da progovorim. To je jako puno vremena. Imao sam tu groznu tajnu dugo na svojem umu i drago mi je da napokon mogu reći istinu svojim bližnjima - rekao je David Schnidele, bivši pukovnik u američkoj vojsci koji je radio u vojnom centru u Sjevernoj Dakoti.

I Salas i Schindele radili su za vrijeme hladnog rata u vojnim bazama koje su sadržavale nuklearno oružje i najmoćnije rakete američke vojske. Kad su razgovarali, shvatili su da se njihove priče podudaraju. Nešto je pokušavalo aktivirati nuklearno oružje.

- Bio je to 24. ožujak 1967. godine. Služio sam u bazi Malmstrom u Montani kad je svih deset interkontinentalnih raketa naglo prestalo biti funkcionalno. Sličan incident ponovio se i nekoliko dana kasnije. Vojska je strahovala da nešto što nije s ovog planeta pokušava utjecati na naše rakete i započeti 3. svjetski rat. Nekoliko puta rakete bi se same aktivirale. - zapisao je Salas, koji do danas nije otkrio što se zapravo dogodilo tog dana, javlja Daily Star.

Dok je radio u toj bazi, Salas je nekoliko puta vidio i neobična narančasta svjetla na nebu. Pojavljivala su se u vrijeme kad bi u bazi bili problemi. Za njega nema sumnje, tu je bila riječ o intervenciji vanzemaljaca.

Ista stvar kao u Montani događala se i u Sjevernoj Dakoti.

- Jedne večeri nad našom se bazom pojavila nepoznata letjelica promjera oko 20 metara. Sve rakete i svi sustavi u bazi su se odjednom srušili - tvrdi Schindele.

Svoju priču s medijima je podijelio i umirovljeni poručnik Robert Jacobs.

- Radio sam u zračnoj bazi Vaneberg u Kaliforniji 1964. godine. Dobio sam zadatak da postavim teleskope na pozicije kako bi snimili probno lansiranje raketa Atlas. Vidio sam nepoznati leteći objekt kako prolazi pokraj rakete - tvrdi Jacobs, koji dodaje kako mu je vojska oduzela tu snimku, kao i da je pozvan na sastanak na kojem je upozoren na posljedice ako odluči progovoriti o priči.

Kako je prije nekoliko godina Pentagon priznao da postoje letjelice za koje ne mogu utvrditi da imaju ovozemaljsko porijeklo i kako je u zadnjih 50 godina na desetine vojnika, umirovljenih ili aktivnih, ispričalo svoje priče o susretima s vanzemaljcima, ova skupina umirovljenika odlučila je reagirati. Ljuti su na vlasti.

- Prvo su nas ušutkavali, onda su nas ignorirali, pa su nam se smijali i uništili nam živote. Ponašaju se kao da smo imbecili - poručio je rezolutno za kraj Jacobs, javlja portal Military.com.