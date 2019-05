'Vau-rok ljubav': Moja mama Molly voli me kao da je prase

Crna glava i crni rep jedino su zajedničko što dijele malena prasica Rosa i kujica Border Collija Molly. Rosa je bila najmanja od ukupno 13 braće i sestara koji su je izgurali od majke. Nikako nije mogla do sise te je umalo uginula. Spasio ju je vlasnik Dieter Schetz iz bavarskog Immenstadta. Želio ju je othraniti na bočicu, no prasicu to nije zanimalo. Majku je pronašla u kujici koja je spremno preuzela novu ulogu. Inače, Schetz je vlasnik cirkusa Liberta u kojem uči mačke balansirati, a patke klizati na toboganu do bazena.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/PIXSELL