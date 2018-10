Veprić Veseljko se udomaćio, pa maše repom kad vidi ljude

Kad god parkiramo auto u svoju vikendicu, naš prijatelj Veseljko odmah navrati i maše repićem, govori nam Tatjana Crnarić (49) iz Bakarca kraj Rijeke.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201738 / ]

Početkom listopada na terasu njezine vikendice u Bakarcu počeo je dolaziti veprić. U početku se samo družio s mačkama, no sad se već pripitomio.

- Što je dulje ovdje, to se više želi maziti. Čim nas vidi, krene mahati repom. Zato smo mu i dali nadimak Veseljko - kroz smijeh govori Tatjana. Vjeruju da mu je majka nastradala od lovaca te da je ostao sam. Šuma je blizu vikendice i često viđaju divlje svinje. Najčešće su to mladunci koji im uđu u vrt i prokopaju sve što mogu. Starije divlje svinje puno se rjeđe spuštaju u naselje i ne mogu se provući u ograđene vrtove. Zasad se još niti jedna nije zadržala dugo kao Veseljko. Kad Tatjana i njena obitelj rade u vrtu, Veseljko ih obavezno prati, gricne malo povrća pa odspava. Izbjegava kruh, no uživa u grožđu, kukuruzu i hrani za mačke.

- Nama ne smeta, ne držimo ga kao ljubimca, ali ga ne tjeramo. On je slobodno prase, dolazi i odlazi kako želi. Mačke su naši stalni gosti, nisu naše, ali ih hranimo. Ako jedu one, jede i on. Nismo još sigurni što će biti s Veseljkom kad naraste. Možda se vrati u šumu - rekla je Tatjana.

- Velika je mogućnost da će Veseljko i dalje obilaziti obitelj koja ga je pripitomila. Mladi veprovi uvijek se vraćaju tamo gdje ima hrane. Velika je vjerojatnost da će se krdu pridružiti dok spolno sazrije - rekao nam je prof. dr. Zdravko Janicki s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.