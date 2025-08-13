Obavijesti

NAJSTARIJI SKAKAČ

VIDEO Djedica (82) skočio s Masleničkog mosta: 'Pravi je zafrkant! Uljepšao nam je dan'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Bungee Jumping Maslenički most Zadar, Canva

Rekorder prije Richarda bio je Nizozemac sa svojih 75 godina, a najstarija žena koja se usudila na ovaj adrenalinski skok imala je 72 godine

Richard Dinar (82) je bungee jumpingom oborio rekord te postao najstariji skakač s Masleničkog mosta, objavili su organizatori adrenalinskog skoka na Facebooku u utorak.

Ovaj vitalni Amerikanac bez straha je skočio s mosta, s visine od 56 metara, i oduševio mnoge.

- Čovjek, legenda - Richard Dinar (82), naš najstariji skakač ikad! Još uvijek nasmijan, još uvijek neustrašiv, još uvijek ruši rekorde. Hvala ti što nas sve inspiriraš, Richarde! - napisali su u objavi na Facebooku.

Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda' 00:37
Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda' | Video: Bungee Jumping Maslenički most Zadar/Facebook

Kontaktirali smo Bungee jumping Maslenički most, koje je Richard "oborio" svojom pozitivom i neustrašivim duhom.

Iako je Richard najstariji skakač, nije neuobičajeno da im na skokove dolaze stariji ljudi. Tako je rekorder prije Richarda bio Nizozemac sa svojih 75 godina, a najstarija žena koja se usudila na ovaj adrenalinski skok imala je 72 godine.

- Najmlađi dečko imao je samo osam godina, tako da na bungee jumpingu ima svih generacija. Strah je kod svakoga prisutan, čak i kod mene koji sam skočio preko 200 puta. Ljudima nije prirodno ni stajati na visini od 5 ili 6 metara, kamoli skakati s 56 metara. Vremenom strah ne nestane, ali se naviknemo na njega. Taj osjećaj adrenalina je neopisiv, mora se doživjeti. Strah je prisutan i prvi put, ali i dvjestoti, priča instruktor Bungee jumpinga Maslenički most.

Čini se da osjećaj adrenalina nadvlada sav strah, kao što je slučaj bio i kod Richarda.

- Richard je bio oduševljen. Kad ga je prvi put ljuljanje diglo gore, stisnuo je šake i onako radosno, energično viknuo "heeej". U zraku je neopisiv osjećaj slobode, a Richard to očito voli, dodaje.

'Zafrkant, bacao je šale...'

- Richard je jako pozitivna osoba, zafrkant, bacao je šale i na svoj i na tuđi račun, usprkos prisutnoj tremi zbog skoka. Naš vlasnik ima 73 godine i upoznao je Richarda, a Richard mu je rekao da je on za njega "mala beba". Baš nam je svojom pozitivom uljepšao ovu sezonu, opisuje ga instruktor.

Richard je na ovom avanturističkom putovanju imao pratnju, suprugu, koja ga cijeli život prati na sličnim avanturama. Toliko često je prisustvovala tome, da za njega ovaj put nije "ni trepnula".

- Sa suprugom je na ljetovanju u Dalmaciji, a do nas ih je dovela agencija. Ona nije skakala, ali bila je tu da bilježi fotoaparatom njegove posebne trenutke. Nije nimalo strahovala za njega, kaže da se naviknula na njegov avanturistički duh. Ako je ovakav s više od 80 godina, možete zamisliti kakav je avanturist bio u mlađim danima, zaključuje instruktor.

Nažalost, nismo uspjeli doći do konatkta rekordera, a svoje putovanje po Lijepoj Našoj je završio i vratio se u Ameriku.

