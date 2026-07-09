BABY BOOM u ZG zoološkom: Točkica, Pistacio i vodenkonj zabavljaju posjetitelje...

Ovoga proljeća i ljeta u Zoološkom vrtu Grada Zagreba gotovo da nema nastambe u kojoj se nije dogodilo nešto posebno. Iz grmlja proviruju pjegave njuškice kineskih leoparda, uz majku prve korake radi mladunče patuljastog vodenkonja, u terarijima se iz jaja izleglo pet zelenotrbih guštera, a prinove su stigle i među gundije, sabljoroge orikse, mare te u Dječji ZOO, gdje posjetitelje osvaja razigrana Točkica. Pravi je to baby boom u "Divljem srcu grada", ali iza svake prinove kriju se mjeseci pažljivog rada veterinara, zoologa i timaritelja te važan doprinos očuvanju ugroženih životinjskih vrsta.

- Svake godine imamo sve više životinja u našem rodilištu. Svaka prinova za nas je veliko veselje, ali i velika odgovornost - rekao nam je timaritelj Tomislav Šarić.

Najveću pozornost posljednjih dana privlače dva mladunca kineskog leoparda. Krajem travnja okotila ih je leopardica Odilia, a riječ je, prema podacima Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija, o prvim kineskim leopardima rođenima u Europi ove godine.

Mališani su tek nedavno prvi put izašli u vanjski dio nastambe. Još nesigurni, ali iz dana u dan sve odvažniji, istražuju okoliš pod budnim okom majke, koja ih ne ispušta iz vida. Timaritelji su im tijekom prvih tjedana osigurali potpuni mir kako bi odrastali bez stresa.

- Odilia se pokazala kao izvrsna majka, a mladunci lijepo napreduju. Još su na majčinu mlijeku, ali već polako upoznaju okus mesa - rekao je timaritelj Valentino Macan.

Veliko uzbuđenje izazvalo je i rođenje mladunčeta patuljastog vodenkonja, još jedne ugrožene vrste uključene u europski uzgojni program. Maleni gotovo ne napušta majku Inolu, uz koju uči prve korake i upoznaje svijet.

- Inola se od prvoga trenutka pokazala kao brižna majka i ne odvaja se od njega - rekla je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce.

No baby boom nije stao na velikim zvijezdama Zoološkog vrta. U terarijima je iz jaja prije koji mjesec uspješno izleglo pet zelenotrbih guštera, vrste koja je u prirodi gotovo ugrožena. Put do svakog mladunca dug je i neizvjestan.

Ženke jaja polažu u posebne komore, nakon čega ih timaritelji pažljivo premještaju u inkubatore gdje se, na strogo kontroliranoj temperaturi, razvijaju gotovo dva mjeseca.

- Bebe su puno osjetljivije od odraslih jedinki. Treba paziti na temperaturu, vlagu, prehranu i svaki detalj. Dovoljan je mali poremećaj tijekom inkubacije da propadne cijelo leglo - objasnio je timaritelj Šarić.

U Zoološkom vrtu posebno su ponosni što upravo zahvaljujući uspješnom uzgoju njihove jedinke danas žive u brojnim zoološkim vrtovima diljem Europe.

- Naš uzgoj važan je doprinos stvaranju rezervne populacije ove vrste - rekao je ravnatelj Ivan Cizelj.

Prinove su stigle i među gundije, neobične afričke glodavce koji su se u Zagrebu razmnožili prvi put otkako žive u Zoološkom vrtu. Mladunci su vrlo brzo počeli istraživati nastambu i grickati krutu hranu. Društveni su i znatiželjni baš poput svojih roditelja.

Krdo sabljorogih oriksa bogatije je za mladunca Pistacija, kojega timaritelji opisuju kao pravog vragolana, dok Dječjim ZOO-om ovih dana neumorno trčkara crno janje Točkica s bijelim čuperkom na glavi. Točkica je nevjerojatno razigrana i znatiželjna. Iako još siše, već istražuje i hranu koju dobivaju odrasle ovce i koze. Kad se umori, uvijek se vraća mami i tati.

Posljednjih mjeseci u Zoološkom vrtu stigle su i prinove među marama, a djelatnici očekuju da će se baby boom nastaviti i u novim leglima zmija i guštera.

Iz "Divljeg srca Grada" naglašavaju kako Zoološki vrtovi danas nisu samo mjesta na kojima ljudi promatraju životinje. Oni imaju ključnu ulogu u očuvanju ugroženih vrsta stvaranjem rezervnih populacija koje jednog dana mogu biti presudne za njihov opstanak. Svaka prinova potvrđuje da posao rade iznimno dobro.

1) Beba patuljastog vodenkonja na svijet je stigla prije 10ak dana. 2) Dvojac leoparda prvi su leopardi okočeni u zatočeništu u Europi ove godine. 3) Sabljorogi oriks Pistacio na svijet je stigao početkom godine. 4) Janje Točkica svakim danom se mazi s posjetiteljima u Dječjem Zoo-u. 5) Glodavci mara također su dobili novo pojačanje