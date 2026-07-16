VIDEO EUFORIJA Zabio čašu u ekran kad je Argentina dala gol!

Strastveni navijači često proživljavaju sportske utakmice na rubu živaca, no video koji je objavio moskovski zubar prikazuje mješavinu euforije i kajanja. Njegova dramatična reakcija tijekom polufinalne utakmice Engleske i Argentine na Svjetskom prvenstvu postala je savršen primjer koliko daleko može ići navijačka strast...

Video je ubrzo postao viralan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Snimka, objavljena na njegovom Instagram profilu "ardasher_dentist", započinje euforičnom scenom iz dnevnog boravka u Moskvi. Isprva šokiran, s rukom na čelu, njegov izraz lica pretvara se u čistu ekstazu dok uzvikuje "Argentina!" i očito slavi pobjednički pogodak. Sreća, međutim, traje kratko. U trenutku kada shvati da zbog razbijenog ekrana ne može vidjeti snimku ključnog pogotka, euforiju zamjenjuje užas...

U opisu objave, Rus je sažeto i ironično komentirao cijelu situaciju s rečenicom "ali barem je Argentina pobijedila". Time je dao do znanja da je, unatoč šteti, pobjeda njegove omiljene reprezentacije ipak bila najvažnija. Njegov video, geotagiran u Moskvi, izazvao je i reakcije pratitelja. Dok su jedni izražavali podršku, drugi su se pitali o logici takvog postupka. "Zašto razbiti televizor? Ljudski to ne mogu razumjeti", napisao je jedan korisnik u komentarima, izražavajući čuđenje nad ovakvim ispadom.

*uz korištenje AI-ja