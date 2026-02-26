VIDEO Internet se topi: Maca 'upoznala' svog mačića s bebom

Jedna preslatka scena upoznavanja osvojila je internet i pokrenula lavinu komentara na Redditu. Kratki video prikazuje majku mačku kako nježno nosi svoje sićušno mače i spušta ga pored ljudske bebe koja spava na podlozi za igru, kao da ga predstavlja novom, "bezdlakom" članu obitelji. Objava je u kratkom roku prikupila više od dvanaest tisuća lajkova i izazvala brojne simpatične, ali i ozbiljne rasprave.

Video, objavljen na subredditu r/BeAmazed, prikazuje majku mačku kako odlučno donosi svoje mače do bebe. Nakon što ga spusti, nestašni mačić pokuša odlutati, no majka ga blagom, ali odlučnom šapom vraća natrag, inzistirajući da ostane pored bebe. Ovaj trenutak bio je dovoljan da korisnici Reddita stvore čitav niz duhovitih teorija o tome što se točno događalo u mačjoj glavi.

Najpopularnija teorija među komentatorima bila je ona o "hrpi beba". Mnogi su se našalili kako mačka slijedi svoj instinkt da sve mlade drži na jednom, sigurnom mjestu. "Ovo je očito hrpa za bebe. Samo pokušava ostati organizirana", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Mama mačka kaže da sve bebe trebaju ostati na jednom mjestu". Ta ideja o komunalnoj brizi za mlade, gdje se sve bebe stavljaju na istu hrpu radi lakšeg nadzora, dominirala je raspravom.

Drugi su se usredotočili na komičnu interakciju između majke i nestašnog mačića. "Mrzi dogovorene sastanke za igru jednako kao i ja", našalio se jedan korisnik, uspoređujući scenu s roditeljima koji tjeraju svoju djecu da se druže. Mnogi su maštovito zamišljali i dijalog između životinja. "U redu, ovo je novi čovjek. Budi dobar prema njemu i jednog dana će ti davati mokru hranu", glasio je jedan od najpopularnijih komentara, koji je savršeno sažeo šarmantnu situaciju.