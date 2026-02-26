Obavijesti

Viral

Komentari 0
NANIZALO SE KOMENTARA

VIDEO Internet se topi: Maca 'upoznala' svog mačića s bebom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Internet se topi: Maca 'upoznala' svog mačića s bebom
Foto: Reddit

Mnogi su se našalili kako mačka slijedi svoj instinkt da sve mlade drži na jednom, sigurnom mjestu...

Admiral

Jedna preslatka scena upoznavanja osvojila je internet i pokrenula lavinu komentara na Redditu. Kratki video prikazuje majku mačku kako nježno nosi svoje sićušno mače i spušta ga pored ljudske bebe koja spava na podlozi za igru, kao da ga predstavlja novom, "bezdlakom" članu obitelji. Objava je u kratkom roku prikupila više od dvanaest tisuća lajkova i izazvala brojne simpatične, ali i ozbiljne rasprave.

DIRLJIVA VIRALNA PRIČA FOTO Stručnjaci za majmune otkrili zašto je mama napustila Puncha. Neće vam se svidjeti...
FOTO Stručnjaci za majmune otkrili zašto je mama napustila Puncha. Neće vam se svidjeti...

POGLEDAJTE VIDEO:

Look hairless baby this is my baby
by u/Soloflow786 in BeAmazed

Video, objavljen na subredditu r/BeAmazed, prikazuje majku mačku kako odlučno donosi svoje mače do bebe. Nakon što ga spusti, nestašni mačić pokuša odlutati, no majka ga blagom, ali odlučnom šapom vraća natrag, inzistirajući da ostane pored bebe. Ovaj trenutak bio je dovoljan da korisnici Reddita stvore čitav niz duhovitih teorija o tome što se točno događalo u mačjoj glavi.

Najpopularnija teorija među komentatorima bila je ona o "hrpi beba". Mnogi su se našalili kako mačka slijedi svoj instinkt da sve mlade drži na jednom, sigurnom mjestu. "Ovo je očito hrpa za bebe. Samo pokušava ostati organizirana", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Mama mačka kaže da sve bebe trebaju ostati na jednom mjestu". Ta ideja o komunalnoj brizi za mlade, gdje se sve bebe stavljaju na istu hrpu radi lakšeg nadzora, dominirala je raspravom.

HTIO GA KUPITI Ovo je tužna istina o majmunu Punchu: I ozloglašeni Andrew Tate nudio 215.000 € za njega!
Ovo je tužna istina o majmunu Punchu: I ozloglašeni Andrew Tate nudio 215.000 € za njega!

Drugi su se usredotočili na komičnu interakciju između majke i nestašnog mačića. "Mrzi dogovorene sastanke za igru jednako kao i ja", našalio se jedan korisnik, uspoređujući scenu s roditeljima koji tjeraju svoju djecu da se druže. Mnogi su maštovito zamišljali i dijalog između životinja. "U redu, ovo je novi čovjek. Budi dobar prema njemu i jednog dana će ti davati mokru hranu", glasio je jedan od najpopularnijih komentara, koji je savršeno sažeo šarmantnu situaciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ima sedmero djece i 247 tetovaža. Pokrili su ih puderom i šokirali se! Ovo je rezultat...
'BOLJE IZGLEDA ISTETOVIRAN'

FOTO Ima sedmero djece i 247 tetovaža. Pokrili su ih puderom i šokirali se! Ovo je rezultat...

Richard Huff (51) je otac sedmero djece koji sebe opisuje kao 'ovisnika o tetovažama', s preko 240 tetovaža koje prekrivaju gotovo 90% njegovog tijela...
Od sada možete uživo pratiti golemu bijelu psinu. Evo gdje
NA SEBI IMA UREĐAJ

Od sada možete uživo pratiti golemu bijelu psinu. Evo gdje

Organizacija u istraživačke svrhe diljem svijeta prvenstveno prati morske pse, ali i morske kornjače, tuljane, dupine i aligatore na njihovom putu kroz vodene prostore...
Osvojio 29 mil. eura na lutriji, a zatim mu sve krenulo nizbrdo: Prijatelje častio autima, kućama
DONIRAO I CRKVI

Osvojio 29 mil. eura na lutriji, a zatim mu sve krenulo nizbrdo: Prijatelje častio autima, kućama

Njegov sin, Billy III, ispričao je za medije kako je izgledao trenutak kada su shvatili da su postali milijunaši...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026