Video iz Zagorja: Vele mi 'pa di ste našli tog kuma', dječaku je doveo autić na vučnoj službi!

Igor Jakovljević došao je na originalnu ideju za dar svom kumčetu za prvi rođendan. Organizirao je vučnu službu koja je u Zagorje došla iz Zagreba i Luki koji je napunio godinu dana na dar donijela mali autić.

- Ja sam inače iz Mostara, a slavili smo u Zagorju. Budući da sam mu kupio auto, organizirao sam vučnu službu da dođe iz Zagreba i da ga spusti kao pravi auto - oduševljeno komentira Igor.

Malom Luki se poklon jako svidio, stalno se želi voziti u autiću, a nije htio ni zaspati.

Foto: čitatelj/24sata

'Nitko nije znao za ovo'

- Sada stalno želi ući u taj auto, nikako nije mogao spavati. I kad su došli kući, samo je htio ući u auto - kaže Igor.

Lukina majka Ivana kaže kako njezin sin jako voli aute.

​- Luka se inače jako razveseli kad vidi auto, kad izađemo iz kuće, moramo ga obavezno odvesti u garažu. Kad je ugledao svoj poklon, bio je stvarno oduševljen, a inače je napola spavao. Prestrašno kakva je to reakcija bila. Jedva smo dočekali kad je vozilo vučne službe spustio autić. Ta kumova ideja je stvarno bila prekrasna - govori Ivana Tomašić.

- Vučna služba iz Zagreba u Zagorje, to je bila pojava tu, stvarno. Luka nije mogao spavati. Inače ide vrlo rano spavati oko 7-8 navečer, ali ovaj put je zaspao skoro u ponoć. Toliko je mali, a nevjerojatno kakva reakcija bila. Nitko nije znao za taj poklon, svi su čekali vani. Sve je bilo u svjetlima, vučna služba dolazi sa sva četiri žmigavca, to je prekrasno iznenađenje. Bilo je to iznenađenje za sve mještane. Vele, toga nema ni u filmu, gdje ste toga kuma našli - komentira Ivana.