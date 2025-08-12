Obavijesti

HIT DANA: ĐIHA-ĐIHA

VIDEO Javili su nam se vlasnici tovara iz ljubavnog klinča: 'Moj Miško digne surlicu i ode...'

Piše Luka Safundžić,
Foto: Čitatelj 24sata

Kako je magarac utekao, pa kao i vi kad pobjegnete od kuće kada vas udari u glavu. Udarilo je njemu u glavu, pokidao je lanac i otišao je on za njom, nanjušio ju je, govori nam vlasnik...

Riješen je misterij u Lišanima Ostrovičkim gdje su se cijeli dan tražili vlasnici magarci koji su tijekom noći snimljeni u ljubavnom klinču nasred ceste.

Naime, magarac Miško i magarica Dunja pripadaju dvojici rođaka Marinu Deviću i Josi Deviću.

- Kako je magarac utekao, pa kao i vi kad pobjegnete od kuće kada vas udari u glavu. Udarilo je njemu u glavu, pokidao je lanac i otišao je on za njom, nanjušio ju je - govori Marin.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako kaže njegov magarac Miško svake godine 'digne surlicu' i ode.

- Nije zabranjena ljubav. Prije mi ovdje nismo imali magaraca, a sada imamo svega. Nema ljepšeg jutra nego kad otvorite prozor a on reve. To je sve normalno, pustit ćemo ih nek se vole. Kako ju je nanjušio, ponos naš - kaže vlasnik magarca.

Zbog ove ljubavi koja je postala viralni hit večeras je u selu održana i fešta.

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

- Napravi smo feštu, ima svega. Nek smo i mi postali poznati - govore kroz smijeh mještani.

