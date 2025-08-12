Obavijesti

VIDEO Snimka tovara u 'klinču' digla je cijelo selo! Načelnik za 24sata: I mi tražimo vlasnike

VIDEO Snimka tovara u 'klinču' digla je cijelo selo! Načelnik za 24sata: I mi tražimo vlasnike
Foto: Čitatelj 24sata

Kažu da je magarica preskočila ogradu i otišla u šetnju selom. Kada je prošla pokraj magarca, on je sve iščupao da dođe do nje, govori čitatelj

Vruće noći u zadarskom zaleđu. Lišane Ostrovičke, iz koje potječe Sanja Musić Milanović, postale su mjesto prave ljubavne drame o kojoj jutros priča cijelo mjesto priča.  Naime, čitatelji su nam poslali snimku na kojoj se vide magarci u ljubavnom klinču nasred ceste.

- Snimio je to moj kolega kada je išao na posao, malo ih je omeo na cesti. Da su našli drugo mjesto, priča bi imala "happy end". Iako, mislimo da su nastavili s radnjom kad je prošao - govori čitatelj. 

Dodaje i da se u selu zna čiji su magarci, ali to javno nitko ne želi priznati. 

- Kažu da je magarica preskočila ogradu i otišla u šetnju selom. Kada je prošla pokraj magarca, on je sve iščupao da dođe do nje, zato za sobom vuče konop i lance - priča nam čitatelj.

- Pa ej, četiri sata su ujutro, mogao si pronaći drugo mjesto, tovare, rekao je vozač automobila. 

Načelnik Zvonimir Mijić rekao nam je kako su magarci pobjegli. 

- I mi od jutros tražimo tko je vlasnik - kratko je rekao načelnik. 

I mi smo pokušali saznati čiji su magarci, pa smo okrenuli nekoliko brojeva u selu. Svi su nas prebacivali na nekog drugog. Činilo se da nitko ne želi otkriti čiji su magarci koji su se prepustili strastima u mjestu koje je postalo poznato preko noći. Doslovno.

