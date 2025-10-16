VIDEO Jeziva dekoracija za Noć vještica podijelila internet: Genijalno ili trauma za djecu?

Noć vještica svake godine donosi sve kreativnije i realističnije dekoracije, no jedna je objava na Redditu pokrenula žustru raspravu o tome gdje je granica dobrog ukusa. Animirana figura raskomadanog čovjeka koji vrišti u agoniji postala je viralna, a korisnici su podijeljeni između divljenja i zgražanja.

Video, objavljen na popularnom subredditu r/nextfuckinglevel, prikazuje uznemirujuću scenu u prednjem dvorištu jedne kuće. Na lancu visi gornji dio tijela muškarca, bez nogu, koji se divlje trza i ispušta zastrašujuće krike.

Reakcije zajednice bile su polarizirane. Dok su se neki divili tehničkoj izvedbi i kreativnosti, ostavljajući komentare poput "Ovo je apsolutno psihotično. Nevjerojatno", drugi su se našalili na račun morbidnosti. Jedan od najpopularnijih komentara duhovito je primijetio: "Dekoracije za Noć vještica... u pola cijene?". Mnogi su pohvalili trud vlasnika, smatrajući da je dekoracija savršeno pogođena za ljubitelje horora.

Međutim, lavina negativnih reakcija bila je usmjerena na potencijalni utjecaj na djecu. "Neka će djeca biti apsolutno prestravljena ovime, i mislim da je to malo previše, da budem iskren", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio tisuće glasova. Mnogi su se složili, ističući da postoji razlika između zabavnog plašenja i izlaganja djece scenama nasilja koje bi u filmovima dobile oznaku R. "Ako bi vaša dekoracija bila ocijenjena s R, nemojte je stavljati u svoje prokleto dvorište", sažeo je drugi korisnik.

Ovaj slučaj nije usamljen i dio je šireg trenda sve ekstremnijih dekoracija za Noć vještica koje se pojavljuju diljem Amerike. Ove godine mediji su već izvještavali o kući u Južnoj Karolini koja je izgledala kao da gori, što je izazvalo brojne pozive vatrogascima, kao i o drugim kontroverznim prikazima koji su izazvali javnu osudu. Rasprava na Redditu tako odražava rastuću napetost između želje za što uvjerljivijim hororom i odgovornosti prema susjedstvu, posebice najmlađima.