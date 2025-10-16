Obavijesti

Viral

Komentari 9
ŠTO VI MISLITE?

VIDEO Jeziva dekoracija za Noć vještica podijelila internet: Genijalno ili trauma za djecu?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Jeziva dekoracija za Noć vještica podijelila internet: Genijalno ili trauma za djecu?
Foto: REDDIT/CANVA

Ovaj slučaj nije usamljen i dio je šireg trenda sve ekstremnijih dekoracija za Noć vještica...

Noć vještica svake godine donosi sve kreativnije i realističnije dekoracije, no jedna je objava na Redditu pokrenula žustru raspravu o tome gdje je granica dobrog ukusa. Animirana figura raskomadanog čovjeka koji vrišti u agoniji postala je viralna, a korisnici su podijeljeni između divljenja i zgražanja.

POGLEDAJTE VIDEO Viralni hit: Tvrdi da je otkrio tajni recept popularnog lanca restorana koji je i u Hrvatskoj
Viralni hit: Tvrdi da je otkrio tajni recept popularnog lanca restorana koji je i u Hrvatskoj

POGLEDAJTE VIDEO:

Scariest Halloween dec I've seen on here 😳😱
byu/omgfakeusername innextfuckinglevel

Video, objavljen na popularnom subredditu r/nextfuckinglevel, prikazuje uznemirujuću scenu u prednjem dvorištu jedne kuće. Na lancu visi gornji dio tijela muškarca, bez nogu, koji se divlje trza i ispušta zastrašujuće krike. 

Reakcije zajednice bile su polarizirane. Dok su se neki divili tehničkoj izvedbi i kreativnosti, ostavljajući komentare poput "Ovo je apsolutno psihotično. Nevjerojatno", drugi su se našalili na račun morbidnosti. Jedan od najpopularnijih komentara duhovito je primijetio: "Dekoracije za Noć vještica... u pola cijene?". Mnogi su pohvalili trud vlasnika, smatrajući da je dekoracija savršeno pogođena za ljubitelje horora.

'Brain rot' sleng Djeca masovno govore '6-7'. Što to znači? Ovaj viralni trend sve izluđuje, neke škole ga i brane
Djeca masovno govore '6-7'. Što to znači? Ovaj viralni trend sve izluđuje, neke škole ga i brane

Međutim, lavina negativnih reakcija bila je usmjerena na potencijalni utjecaj na djecu. "Neka će djeca biti apsolutno prestravljena ovime, i mislim da je to malo previše, da budem iskren", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio tisuće glasova. Mnogi su se složili, ističući da postoji razlika između zabavnog plašenja i izlaganja djece scenama nasilja koje bi u filmovima dobile oznaku R. "Ako bi vaša dekoracija bila ocijenjena s R, nemojte je stavljati u svoje prokleto dvorište", sažeo je drugi korisnik.

Ovaj slučaj nije usamljen i dio je šireg trenda sve ekstremnijih dekoracija za Noć vještica koje se pojavljuju diljem Amerike. Ove godine mediji su već izvještavali o kući u Južnoj Karolini koja je izgledala kao da gori, što je izazvalo brojne pozive vatrogascima, kao i o drugim kontroverznim prikazima koji su izazvali javnu osudu. Rasprava na Redditu tako odražava rastuću napetost između želje za što uvjerljivijim hororom i odgovornosti prema susjedstvu, posebice najmlađima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Još uvijek se prodaje kuća na Braču koja ima tajnu sobu za penetriranje! Ovo je cijena...
UMIVAONIK U OBLIKU VAGINE

FOTO Još uvijek se prodaje kuća na Braču koja ima tajnu sobu za penetriranje! Ovo je cijena...

Novorenovirana kamena kuća na Braču je spoj tradicije i luksuza. 'Soba za penetraciju nalazi se ispod prizemlja, skrivena u tami i tajnosti. Prostor koji omogućava istraživanje i neograničenu slobodu', piše o oglasu
Upoznajte čovjeka s najdužim imenom: Probajte ga pročitati
OBORIO REKORD

Upoznajte čovjeka s najdužim imenom: Probajte ga pročitati

U razgovoru za Guinnessovu knjigu rekorda, Laurence je objasnio svoju motivaciju: 'Oduvijek su me fascinirali neobični i otkačeni rekordi koje su neki ljudi pokušavali postaviti. Stvarno sam želio biti dio te scene'
FOTO Zavodljiva Marie: Imam 190 cm i na nogama zarađujem milijune! Teško mi je naći dečka
UNOVČILA VISINU

FOTO Zavodljiva Marie: Imam 190 cm i na nogama zarađujem milijune! Teško mi je naći dečka

Prije internet slave bila je košarkašica, a kasnije se prebacila na modeling i kreiranje digitalnog sadržaja. Marie Temaru na društvenim mrežama prati više od pet milijuna ljudi, a njezine objave prikupile su na desetke milijuna lajkova...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025