VIDEO Ovo je viralni 'kineski Trump', nasmijava milijune: 'Pazim da nije izrugivanje'

Ryan Chen, imitator koji je postao viralan na društvenim mrežama zbog svoje nevjerojatne imitacije američkog predsjednika Donalda Trumpa, osvojio je milijune pratitelja diljem svijeta. Šireći ruke u prepoznatljivoj pozi, Chen s nevjerojatnom preciznošću oponaša Trumpov glas i geste, što ga je pretvorilo u pravi internetski fenomen.

Ovaj 42-godišnjak iz grada Chongqinga na jugozapadu Kine ne bavi se političkom satirom, svjestan da je to minsko polje u njegovoj zemlji koje može dovesti do suspenzije profila. Umjesto toga, usredotočio se na humoristične videozapise kojima je prikupio milijune pratitelja na Instagramu, TikToku i kineskim platformama.

Chenovi videozapisi, snimljeni na engleskom s kineskim titlovima, na ležeran način predstavljaju kinesku kuhinju, običaje i kulturne razlike. U njima se šali sa strancima i pleše na pjesmu "YMCA" grupe Village People, jednu od zaštitnih pjesama s Trumpovih nastupa. Svi njegovi isječci prožeti su Trumpovim nepogrešivim manirima i frazama poput "tremendous" i "amazing".

​- Trump je nepresušan izvor koji nikada ne presušuje, jer privlači više internetskog prometa nego bilo tko drugi na planetu - rekao je Chen za agenciju AFP u svom rodnom Chongqingu.

Objasnio je kako ga politika ne zanima, ali smatra da je američki predsjednik, kojeg je pratio još dok je vodio reality show "Pripravnik", iznimno dobar zabavljač.

​- Ne oponašam ga kako bih ga ismijao, već kako bih privukao pozornost - izjavio je, noseći bijeli kaubojski šešir.

​- S tom pozornošću mogu unaprijediti svoju karijeru, ali i promovirati Kinu i svoj rodni grad - dodao je.

Chen je do svoje internetske slave stigao sasvim slučajno, a popularnost mu je naglo porasla 2025. godine s Trumpovim povratkom u Bijelu kuću. Kao veliki obožavatelj serija "Prijatelji" i "Teorija velikog praska", počeo je snimati online videe kako bi podučavao engleski jezik. To mu je bio "rezervni plan" uz posao u arhitekturi, sektoru koji je teško pogođen krizom nekretnina u Kini.

Iako je imao umjeren uspjeh, njegovi su videi postali viralni tek nakon što ga je prijatelj izazvao da imitira Trumpa. Njegova vidljivost dodatno je porasla u travnju, kada se pojavio u prijenosu uživo američkog YouTubera IShowSpeeda, koji ima više od 47 milijuna pretplatnika i koji je u to vrijeme posjetio Kinu.

Chen kaže da je Trump postao toliko velik dio njegova života da sada osjeća određenu bliskost s njim.

​- Osjećam se kao da mi je susjed - rekao je.

Sebe vidi kao "most" između međunarodnih korisnika interneta željnih otkrivanja urbane Kine i njezine živahne atmosfere te Kineza koji žele razumjeti strani humor i kulture. Ovaj imitator sada ima više od milijun pratitelja na Instagramu, gotovo isto toliko na TikToku i više od dva i pol milijuna na kineskim platformama, a ljudi ga često prepoznaju i na ulici.

Njegova tajna, kako kaže, jest zvučati kao "izvorni govornik", za što mu je pomoglo učenje engleskog jezika gledanjem omiljenih američkih serija. Drugi imperativ je "ostati u toku" s vijestima o Trumpu, koji je, prema Chenovim riječima, "rudnik smiješnog materijala". Inspiraciju također crpi od američkih impresionista koji oponašaju predsjednika.

Danas Chen, čije je pravo ime Chen Rui, uspijeva živjeti od svog rada kroz promocije, događaje i korporativne zabave. Kao znak da njegov rad nije zasmetao Trumpovoj administraciji, Chen je u jednom videu objavio da je dobio vizu za Sjedinjene Države, koje trenutno posjećuje prvi put. S obzirom na to da bi Trump trebao posjetiti Kinu ove godine, Chen ga je pozvao da dođe u Chongqing i "proba naš hotpot", nadaleko poznat po svojoj ljutini. Iako bi susret pravog Trumpa i njegovog kineskog imitatora "vjerojatno bio fora", Chen kaže da nema "goruću želju" za tim jer bi to brzo postalo diplomatsko pitanje.

​- Ja sam samo komičar. Nemam političkih ambicija - zaključio je.