VIDEO Nakon Ferrarija u moru, u Hrvatsku stigao i Fićo. Evo koji je brži u utrci na valovima

Na hrvatskom moru sve se češće pojavljuju plovila koja nisu zanimljiva samo zbog svojih performansi, nego i zbog izgleda koji privlači pažnju gdje god se pojave. Među njima se posebno ističe neobični žuti brod koji izgleda kao da je legendarni Fiat 500 preselio s ceste na more.

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Na prvi pogled mnogi bi pomislili da je riječ o nekom posebnom vodenom skuteru, ali zapravo se radi o malom gliseru automobilskog dizajna. Prema vidljivim detaljima, riječ je najvjerojatnije o plovilu iz serije Car 500 Off Shore ili nekom sličnom talijanskom projektu koji je inspiraciju pronašao u kultnom Fiatu 500. Dugačak je oko 4,7 metara i prima do petero ljudi.

Karakteristična prednja maska, okrugla svjetla i retro linije jasno podsjećaju na popularni talijanski automobil, dok stražnji dio otkriva da je riječ o pravom brodu, s izvanbrodskim motorom, a ne klasičnim ugrađenim pogonom kakav koriste neki moderni sportski modeli.

Foto: Čitatelj 24sata

Izgled broda sugerira duljinu od oko pet metara i motor u rasponu od približno 60 do 115 konjskih snaga. To znači da mu maksimalna brzina vjerojatno iznosi između 45 i 65 kilometara na sat, ovisno o motoru, propeleru i opterećenju.

Nasuprot žutom "Fići" stoji crveni sportski gliser koji izgleda kao da je inspiriran svijetom Ferrarija, Lamborghinija i drugih superautomobila. Njegove agresivne linije, niski trup i sportski izgled odaju potpuno drugačiji karakter, manje opuštenog krstarenja, a više adrenalina i brzine. Takvi sportski gliseri često koriste motore snage od 150 do 300 konjskih snaga, a neki i znatno više. Ovisno o izvedbi, mogu postići brzine od 70 do više od 120 kilometara na sat.

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U hipotetskoj utrci između ova dva neobična plovila rezultat bi vjerojatno bio jasan, crveni sportski brod bi ostavio žutog Fiću iza sebe. Ali na Jadranu brzina nije uvijek najvažnija kategorija. Jer dok bi crveni gliser pobijedio na mjerenju brzine, žuti brod gotovo sigurno osvaja jednu drugu disciplinu, simpatije ljudi na obali.

Foto: Čitatelj 24sata

Na svakoj rivi ovakav mali "Fiat 500 na vodi" privlači poglede, izaziva osmijehe i tjera prolaznike da izvade mobitel i fotografiraju ga. Dok sportski gliser impresionira snagom i performansama, mali retro brod osvaja šarmom i originalnošću. Fićo protiv Ferrarija? Na hrvatskom moru i to je moguće. Ferrari će vjerojatno prvi stići do cilja, ali Fićo već na startu ima veliku prednost, njega će gotovo svi zapamtiti. Jer ponekad najveći dojam ne ostavlja onaj koji je najbrži, nego onaj koji izmami najviše osmijeha.

*uz pomoć AI-ja