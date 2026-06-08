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'ŠOKIRANI I ZADIVLJENI'

VIDEO Nevjerojatan prizor kod Sicilije: Ronioci čistili dno, zatim se pojavila velika bijela psina

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Nevjerojatan prizor kod Sicilije: Ronioci čistili dno, zatim se pojavila velika bijela psina
Foto: canva ilustracija

Skupina ronilaca čistila je odbačene ribarske mreže sa stare olupine u Sicilijanskom tjesnacu kada im se na 40 metara dubine približio jedan od najpoznatijih morskih predatora.

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Skupina ronilaca koja je uklanjala odbačene ribarske mreže s potopljenog broda u Sicilijanskom tjesnacu doživjela je susret koji će dugo pamtiti. Tijekom zarona na oko 40 metara dubine, pred njima se iznenada pojavila velika bijela psina. Među njima je bio i Derk Remmers, koji je u tom trenutku uspio zabilježiti prizor kamerom. Prema dostupnim informacijama, riječ je o prvoj podvodnoj snimci odrasle velike bijele psine u njezinu prirodnom okruženju u Sredozemnom moru. Iako su povremena opažanja ove vrste s površine ranije zabilježena, podvodne snimke ronilaca dosad nisu bile poznate. Do susreta je došlo tijekom akcije uklanjanja odbačenih ribarskih mreža koju su organizirali zaklada Healthy Seas, organizacija Ghost Diving i Društvo za dokumentaciju potopljenih nalazišta (SDSS). Upravo su oni kasnije podijelili snimku koja je izazvala veliko zanimanje, javlja Euronews.

- Svi smo bili pomalo šokirani, ali i zadivljeni - rekao je Derk Remmers, voditelj njemačkog ogranka Ghost Divinga. - Prsti su mi se tresli, to je sigurno. Bila je to velika životinja i tako nešto uopće nismo očekivali.

Prema njegovim riječima, morski predator neko je vrijeme kružio oko ronilaca prije nego što je nestao u dubini.

- Proplivala je pokraj nas, a onda se okrenula, suočila s nama i vratila. Bilo je jasno da je znatiželjna, a ne agresivna. Djelovala je vrlo opušteno, kao da je svjesna da je ona tu glavna. Kad smo počeli ispuštati mjehuriće, malo je ubrzala i nestala u plavetnilu - prisjeća se Remmers.

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Morski biolozi koji su analizirali opažanje ističu kako je ono iznimno vrijedno za znanost. Velika bijela psina smatra se kritično ugroženom vrstom u Sredozemlju, a podaci o njezinu ponašanju i rasprostranjenosti vrlo su ograničeni.

- Većina našeg znanja o bijelim psinama u Sredozemlju potječe iz zapisa o mrtvim primjercima ulovljenim u ribolovnim operacijama. Ovakva opažanja iznimno su vrijedna za poboljšanje našeg razumijevanja rasprostranjenosti, navika i ponašanja ove kritično ugrožene vrste - izjavio je dr. Carlo Cattano, istraživač na postaji Stazione Zoologica Anton Dohrn u Sicilijanskom pomorskom centru.

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No, iza nesvakidašnjeg susreta krije se ozbiljan problem koji pogađa morski ekosustav. Sicilijanski tjesnac jedno je od najintenzivnije eksploatiranih ribolovnih područja u Sredozemlju, a olupina na kojoj su radili godinama je skupljala takozvane sablasne mreže - izgubljenu ili odbačenu ribarsku opremu koja nastavlja hvatati životinje i nakon što završi na morskom dnu.

- Napravljene su da ubijaju ribu i to nastavljaju činiti i kada više nisu povezane s ribarskim brodom. Iz godine u godinu, količina mreža zapetljanih na ovoj olupini sve je veća - upozorava Remmers.

Tijekom ranijih zarona na istoj lokaciji već su pronađene glavate želve i velike ribe zapletene u napuštene mreže. I tijekom posljednje akcije ronioci su izvukli dijelove opreme koji će biti zbrinuti ili reciklirani kada je to moguće.

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Problem, međutim, daleko nadilazi jednu olupinu. Prema procjenama koje navodi Remmers, svake godine izgubi se između jedan i deset posto ukupne ribolovne opreme koja se koristi u svijetu, što bi moglo predstavljati više od pola milijuna tona godišnje.

Susret s velikom bijelom psinom dodatno je naglasio koliko su takve prijetnje opasne za cijeli hranidbeni lanac.

- Osjećamo se na neki način blagoslovljeno zbog ovog susreta, koji nam ujedno pokazuje važnost našeg rada. Jer, ako predator poput njega lovi blizu olupine, to znači da ondje ima i mnogo ribe i drugih životinja koje može loviti. A ako se one zapletu u mreže, postoji opasnost da u njih uhvatimo i predatore. Ako uhvatimo njih, kojih je ionako vrlo malo, to bi bila velika katastrofa - ističe ronilac.

Remmers smatra da problem nije moguće riješiti samo akcijama čišćenja te naglašava važnost prevencije i podizanja svijesti javnosti.

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- Naše su mogućnosti ograničene, nas je samo nekoliko. Jedna je stvar uklanjati mreže, što je najmanje što kao ljudi možemo učiniti. Ali naša je ideja i informirati javnost o ovom problemu, kako bi se djelovalo preventivno, prije nego što mi moramo sakupljati mreže - zaključio je.

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