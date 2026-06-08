VIDEO Nevjerojatan prizor kod Sicilije: Ronioci čistili dno, zatim se pojavila velika bijela psina

Skupina ronilaca koja je uklanjala odbačene ribarske mreže s potopljenog broda u Sicilijanskom tjesnacu doživjela je susret koji će dugo pamtiti. Tijekom zarona na oko 40 metara dubine, pred njima se iznenada pojavila velika bijela psina. Među njima je bio i Derk Remmers, koji je u tom trenutku uspio zabilježiti prizor kamerom. Prema dostupnim informacijama, riječ je o prvoj podvodnoj snimci odrasle velike bijele psine u njezinu prirodnom okruženju u Sredozemnom moru. Iako su povremena opažanja ove vrste s površine ranije zabilježena, podvodne snimke ronilaca dosad nisu bile poznate. Do susreta je došlo tijekom akcije uklanjanja odbačenih ribarskih mreža koju su organizirali zaklada Healthy Seas, organizacija Ghost Diving i Društvo za dokumentaciju potopljenih nalazišta (SDSS). Upravo su oni kasnije podijelili snimku koja je izazvala veliko zanimanje, javlja Euronews.

- Svi smo bili pomalo šokirani, ali i zadivljeni - rekao je Derk Remmers, voditelj njemačkog ogranka Ghost Divinga. - Prsti su mi se tresli, to je sigurno. Bila je to velika životinja i tako nešto uopće nismo očekivali.

Prema njegovim riječima, morski predator neko je vrijeme kružio oko ronilaca prije nego što je nestao u dubini.

- Proplivala je pokraj nas, a onda se okrenula, suočila s nama i vratila. Bilo je jasno da je znatiželjna, a ne agresivna. Djelovala je vrlo opušteno, kao da je svjesna da je ona tu glavna. Kad smo počeli ispuštati mjehuriće, malo je ubrzala i nestala u plavetnilu - prisjeća se Remmers.

Morski biolozi koji su analizirali opažanje ističu kako je ono iznimno vrijedno za znanost. Velika bijela psina smatra se kritično ugroženom vrstom u Sredozemlju, a podaci o njezinu ponašanju i rasprostranjenosti vrlo su ograničeni.

- Većina našeg znanja o bijelim psinama u Sredozemlju potječe iz zapisa o mrtvim primjercima ulovljenim u ribolovnim operacijama. Ovakva opažanja iznimno su vrijedna za poboljšanje našeg razumijevanja rasprostranjenosti, navika i ponašanja ove kritično ugrožene vrste - izjavio je dr. Carlo Cattano, istraživač na postaji Stazione Zoologica Anton Dohrn u Sicilijanskom pomorskom centru.

No, iza nesvakidašnjeg susreta krije se ozbiljan problem koji pogađa morski ekosustav. Sicilijanski tjesnac jedno je od najintenzivnije eksploatiranih ribolovnih područja u Sredozemlju, a olupina na kojoj su radili godinama je skupljala takozvane sablasne mreže - izgubljenu ili odbačenu ribarsku opremu koja nastavlja hvatati životinje i nakon što završi na morskom dnu.

- Napravljene su da ubijaju ribu i to nastavljaju činiti i kada više nisu povezane s ribarskim brodom. Iz godine u godinu, količina mreža zapetljanih na ovoj olupini sve je veća - upozorava Remmers.

Tijekom ranijih zarona na istoj lokaciji već su pronađene glavate želve i velike ribe zapletene u napuštene mreže. I tijekom posljednje akcije ronioci su izvukli dijelove opreme koji će biti zbrinuti ili reciklirani kada je to moguće.

Problem, međutim, daleko nadilazi jednu olupinu. Prema procjenama koje navodi Remmers, svake godine izgubi se između jedan i deset posto ukupne ribolovne opreme koja se koristi u svijetu, što bi moglo predstavljati više od pola milijuna tona godišnje.

Susret s velikom bijelom psinom dodatno je naglasio koliko su takve prijetnje opasne za cijeli hranidbeni lanac.

- Osjećamo se na neki način blagoslovljeno zbog ovog susreta, koji nam ujedno pokazuje važnost našeg rada. Jer, ako predator poput njega lovi blizu olupine, to znači da ondje ima i mnogo ribe i drugih životinja koje može loviti. A ako se one zapletu u mreže, postoji opasnost da u njih uhvatimo i predatore. Ako uhvatimo njih, kojih je ionako vrlo malo, to bi bila velika katastrofa - ističe ronilac.

Remmers smatra da problem nije moguće riješiti samo akcijama čišćenja te naglašava važnost prevencije i podizanja svijesti javnosti.

- Naše su mogućnosti ograničene, nas je samo nekoliko. Jedna je stvar uklanjati mreže, što je najmanje što kao ljudi možemo učiniti. Ali naša je ideja i informirati javnost o ovom problemu, kako bi se djelovalo preventivno, prije nego što mi moramo sakupljati mreže - zaključio je.