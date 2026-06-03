VIDEO Horor scene u Brazilu: Morski pas djevojci otkinuo nogu, prolaznici ju spašavali

Stravične scene dolaze s obale Brazila, gdje su se u samo dva dana dogodila dva teška napada morskih pasa. Najprije je bez noge ostao 11-godišnji dječak, a već sljedećeg dana slična tragedija zadesila je i 19-godišnju Marcelu Vitoriju de Lima Santos. Djevojka je napadnuta u ponedjeljak na plaži Boa Viagem u Recifeu, gdje ju je, prema navodima lokalnih medija, napao tigrasti morski pas. U napadu je ostala bez desne noge. Snimke koje su se pojavile prikazuju dramatične trenutke spašavanja dok kupači izvlače teško ozlijeđenu djevojku iz mora. Na plaži joj je pomoć pružio liječnik koji se ondje zatekao izvan službe. Kako bi zaustavio obilno krvarenje, iznad rane postavio je podvezak, što se pokazalo ključnim za njezino preživljavanje do dolaska hitne pomoći.

Shark attack has been reported, this time at Boa Viagem Beach



Despite ongoing warnings, beachgoers remain worried and are calling for stronger surveillance and improved safety measures along the shoreline pic.twitter.com/yohPXkdHZi — Surajit (@surajit_ghosh2) June 2, 2026

Iz mora ju je izvukao rođak Jonas Andre de Lima nakon što joj je morski pas gotovo potpuno otkinuo nogu.

Marcela je potom prebačena u bolnicu gdje su liječnici morali amputirati nogu u području bedra. Prema riječima ravnatelja bolnice Petrusa de Andrade Lime, izgubila je veliku količinu krvi.

- Postoji i drugi problem s kojim se suočavaju svi pacijenti koji pretrpe ugriz životinje, a to je rizik od infekcije - dodao je.

Ravnatelj je posebno istaknuo važnost brze reakcije liječnika na plaži.

- Za pacijente koji imaju tako obilna krvarenja u kojima postoji neposredna opasnost za život moramo odmah reagirati, a u slučaju udova, posebno amputiranih poput njezina, podvezak spašava živote.

Njezin rođak opisao je dramatične trenutke spašavanja.

- Ušao sam u vodu jer ju je struja odvlačila i gubila je snagu. Uhvatio sam je za ruku i vratio natrag, vukao je plivajući prema obali, a ljudi su mi priskočili upomoć. Bila je teško ozlijeđena, već je bila ostala bez noge.

Napad na Marcelu dogodio se samo dan nakon što je morski pas teško ozlijedio 11-godišnjeg dječaka na plaži Piedade, udaljenoj svega desetak minuta od mjesta drugog incidenta.

Dječaka je u nedjelju poslijepodne napao morski pas bik. Zadobio je teške ozljede lijeve ruke, kuka i noge, a u napadu je ostao bez lijeve noge. U trenutku napada bio je na plaži sa stricem Aldemirom Joseom i još dvoje djece.

Vidno potresen, stric se prisjetio trenutaka koji su uslijedili.

- Svi smo bili u moru prije napada, a ja sam taman izašao iz vode i ostavio djecu. Tada sam čuo čudan zvuk, a kad sam se okrenuo, vidio sam samo krv. Nisam razmišljao ni sekunde i utrčao sam u vodu kako bih izvukao svog nećaka. Bio je pri svijesti i samo me preklinjao da ne dopustim da umre.

Kako bi pomogli dječaku, njegova škola pozvala je učenike i roditelje da daruju krv.

Područje Recifea već desetljećima slovi za jedno od najopasnijih mjesta kada su u pitanju napadi morskih pasa. U posljednje 34 godine ondje su zabilježena ukupno 84 napada, a 27 ljudi izgubilo je život.