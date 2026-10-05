VIDEO Ova simulacija pokazuje što se zapravo događa u vašem tijelu kada progutate žvaku

Svi smo u djetinjstvu slušali upozorenja roditelja i učitelja da ne gutamo žvakaće gume jer će nam dugo ostati u želucu. Ova video simulacija napokon otkriva pravu istinu o tome što se događa u našem probavnom sustavu nakon što slučajno progutamo gumu za žvakanje. Iako prizor iz želuca ne izgleda privlačno, stvarnost je puno manje zastrašujuća od poznatog mita.

POGLEDAJTE VIDEO:

Videozapis koji se proširio internetom prikazuje animaciju muškarca koji guta žvakaću gumu, a zatim nudi pogled u unutrašnjost njegovog želuca.

Baza žvakaće gume, koja se danas uglavnom radi od sintetičkih polimera, ostaje netaknuta jer je ljudsko tijelo ne može probaviti. Unatoč tome, ona neće ostati u vašem želucu dugo. Prema riječima stručnjaka, tijelo tretira progutanu žvakaću gumu kao i svaku drugu neprobavljivu tvar te je jednostavno šalje dalje kroz crijeva. Dijetetičarka Beth Czerwony ističe da će žvakaća guma napustiti vaš organizam u roku od četrdesetak sati.

Rijetki slučajevi komplikacija

Ako jednom ili dvaput slučajno progutate žvakaću gumu, nemate razloga za brigu. Guma će kroz nekoliko dana izaći iz tijela prirodnim putem kada odete na toalet. Međutim, problemi mogu nastati ako netko namjerno i često guta velike količine žvakaćih guma u kratkom vremenu.

Zabilježen je slučaj dječaka koji je namjerno jeo i gutao žvakaće gume, što je na kraju dovelo do blokade njegovog probavnog trakta. Dječak se počeo žaliti na jake bolove u trbuhu i proljev, a liječnici su otkrili veliku masu žvakaće gume u njegovom želucu. Medicinsko osoblje moralo je ukloniti nakupinu provlačenjem metalne cijevi kroz djetetovo grlo, a proces je zahtijevao više pokušaja kako bi se sve izvuklo.

Gastroenterolozi upozoravaju da je rizik od ovakvog začepljenja crijeva veći kod male djece čiji je probavni sustav znatno manji, dok su kod odraslih ovakvi slučajevi iznimno rijetki.

*uz korištenje AI-ja