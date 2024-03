VIDEO Ovo je van svake pameti! Pogledajte pretjecanje na Krku: Puna crta, ispred zavoja. Užas

Svaki dan biseri na hrvatskim cestama svojim nepromišljenim i blesavim odlukama ugrožavaju svoje, ali što je najgore, i živote onih koji se voze po propisima. Jedan takav primjer dolazi s Krka. Facebook stranica Prometne zgode i nezgode objavila je snimku i pravo je čudo da nitko nije stradao. Radi se o pretjecanju preko pune crte, taman prije zavoja. Jedna sekunda i sve je moglo završiti tragično. Na snimci od nedjelje vidi se kako vozača koji ima dash cameru pretječe crni Audi stranih registracija.

No nije to bilo obično pretjecanje. Vozač Audija to je napravio na izuzetno riskantnom dijelu, a ususret mu je išao drugi automobil. Na sreću, uspio se vratiti u svoju ruku. Bilo je to na taman poslije znaka za skretanje desno za Njivice. Netko tko očito poznaje tu dionicu napisao je u komentarima da je prije toga pregledni zavoj u lijevo iza kojeg počinje isprekidana crta i da je Audi vjerojatno pretjecao par automobila i ovog kao zadnjeg.

- Čemu žurba? Da se zabio, svi bi tu nastradali. Vozio je preko 100 na sat. Sve do trenutka dok se ne skuca. Poremećeno. Budaletina. Treba početi prijavljivati ovakve, snimka je dokaz, ali moraš svjedočiti. Ovakvima pomaže samo ako se sam riješi u zid - komentari su na snimku na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

