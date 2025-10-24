Obavijesti

News

Komentari 6
OTKRIĆE 24SATA PLUS+

Pokretne stepenice u Zagrebu ćemo platiti 218.000 eura više zbog greške?! Evo njihove cijene

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Pokretne stepenice u Zagrebu ćemo platiti 218.000 eura više zbog greške?! Evo njihove cijene

Zamjena će koštati čak 804.000 eura, a znatno jeftiniju ponudu su u Gradu Zagrebu odbili. Čak i kada je državna komisija za nabavu osporila tu odluku, opet su izabrali skuplju tvrtku. Evo kako su to obrazložili...

Napokon je počela obnova najvažnijih pokretnih stuba u Zagrebu, onih u pothodniku Importanne. Pokretne stepenice ne rade već dulje od godinu dana, a zamjena bi trebala biti dovršena u ožujku. Pothodnikom na dan prolaze deseci tisuća ljudi, a zbog stuba i njihova održavanja proteklih se godina vodila i pravna bitka Grada Zagreba i uprave Importannea.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025