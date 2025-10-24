Zamjena će koštati čak 804.000 eura, a znatno jeftiniju ponudu su u Gradu Zagrebu odbili. Čak i kada je državna komisija za nabavu osporila tu odluku, opet su izabrali skuplju tvrtku. Evo kako su to obrazložili...
Pokretne stepenice u Zagrebu ćemo platiti 218.000 eura više zbog greške?! Evo njihove cijene
Napokon je počela obnova najvažnijih pokretnih stuba u Zagrebu, onih u pothodniku Importanne. Pokretne stepenice ne rade već dulje od godinu dana, a zamjena bi trebala biti dovršena u ožujku. Pothodnikom na dan prolaze deseci tisuća ljudi, a zbog stuba i njihova održavanja proteklih se godina vodila i pravna bitka Grada Zagreba i uprave Importannea.
