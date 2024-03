VIDEO Pogledajte nevjerojatnu transformaciju: Frizer je besplatno ošišao beskućnika

Frizer iz Beograda Filip Marinković podijelio je nevjerojatnu transformaciju čovjeka kojeg je besplatno ošišao. Riječ je o beskućniku, a frizer je podijelio fotografije koje prikazuju muškarca kako luta okolo s vrećama i prtljagom, imao je dugu kosu i neurednu bradu.

Potom je podijelio fotografije nevjerojatne transformacije nakon što ga je ošišao i uredio mu bradu.

- Danas sam primio beskućnika i ošišao na račun kuće... Bio je u prolazu i nije me ni pitao kolika je cijena, samo mogu li ga srediti... I ovo ne bih ni objavljivao da samo sat vremena prije toga jedan lijepo obučen ‘gospodin’ nije ušao u salon i pitao me koliko košta, kako je on rekao, ‘struženje’ i kada sam mu rekao, samo je rekao: 'Au, al’ dereš' i izašao! Budi čovjek, budi human... A za ostale... Doviđenja i zbogom - napisao je Marinković u objavi.

''Bravo za gestu humanosti'', samo je jedan od niza pohvalnih komentara na društvenim mrežama.