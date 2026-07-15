VIDEO Sestre pronašle jezivu fotografiju sebe na zidu nakon prijave u Airbnb: Uznemirujuće!

Obiteljski odmor dobio je bizaran zaokret nakon što su dvije sestre unajmile smještaj preko Airbnba i na zidu kuće u kojoj nikada prije nisu bile otkrile uokvirenu fotografiju sebe i svoje obitelji. Cijela obitelj ostala je potpuno bez riječi nakon što su bizarno otkriće uočili nedugo nakon ulaska u kuću.

Korisnica TikToka Aubrey Birrell objavila je video nakon što se početkom mjeseca s obitelji prijavila u kuću za kratkoročni najam tijekom putovanja u San Diego u Kaliforniji. U jezivom otkriću, njezina je obitelj primijetila da se nalazi na velikoj fotografiji koja visi na zidu, a koja je očito snimljena bez njihovog znanja tijekom izleta na plažu prije otprilike deset godina. Snimka njihovog boravka prikazuje Aubrey i njezinu obitelj kako u nevjerici promatraju veliko platno na zidu, identificirajući sićušne likove na njemu, prenosi Mirror.

​- Gledamo ovu sliku i tata kaže: 'Ovo izgleda kao ja'. Ja sam na to rekla: 'Tata, što?'... Ne, ovo je moj tata. To je moja sestra Libby prije deset godina i to je Brady, moj brat, prije deset godina - govori Aubrey u videu, pokazujući prstom na članove svoje obitelji na fotografiji.

Njezina sestra Libby, koja se pojavljuje i u videu i na neobičnoj fotografiji, djelovala je podjednako uznemireno i zabavljeno ovim čudnim preokretom događaja.

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​- Uznemirujuće je, neki nasumični Airbnb. Imamo te kupaće kostime. Doslovno smo na ovoj slici. Nalazimo se na zidu našeg Airbnba - rekla je.

Misterij i dalje ostaje neriješen

Video je brzo prikupio milijune pregleda, a mnogi korisnici društvenih mreža podijelili su svoj šok i ponudili razne teorije, od bizarne slučajnosti do toga da "živimo u simulaciji". Do danas, misterij kako je deset godina stara fotografija obitelji završila na zidu nasumičnog Airbnba ostaje neriješen. Nije bilo javnih izjava obitelji Birrell s novim informacijama, niti su se oglasili domaćin ili sama tvrtka Airbnb. Jedna od teorija koja se pojavila jest da je fotograf možda snimio sliku prije mnogo godina i licencirao je za komercijalnu upotrebu kao "stock" fotografiju, koje se često koriste za ukrašavanje nekretnina za najam. Međutim, ta teorija nije potvrđena.

Drugi korisnici podijelili su i vlastite jednako bizarne priče. Jedan je korisnik TikToka ispričao: "Slična luda priča: Moj ujak je dobio razglednicu s otoka Mackinac, a moj djed je nasumično bio na fotografiji kako jede kornet sladoleda. Preminuo je godinama prije toga."

Pitanje privatnosti i nadzora u apartmanima

Iako se zagonetka iz San Diega čini kao nevjerojatna slučajnost, a ne zlonamjerni čin, ovaj događaj ponovno je skrenuo pozornost na pitanje privatnosti gostiju u smještajima za kratkoročni najam. Incident se dotiče uobičajene brige putnika: osjećaja da ih se promatra i sigurnosti njihovog osobnog prostora.

Daleko od bezazlenih fotografija, drugi gosti nailaze na puno ozbiljnije probleme. Jedna australska obitelj iselila se iz smještaja u Perthu nedugo nakon prijave jer su pronašli veliku kameru usmjerenu ravno u dnevnu sobu. Trepereća crvena točka ukazivala je na to da je kamera uključena, što je obitelj i snimila vlastitim telefonima, dokumentirajući svoju nevjericu.

​- Ovo je lijepo mjesto, ali postoji jedna stvar u koju nisam siguran. Možda mi možete pomoći - upitao je muškarac svoje pratitelje na društvenim mrežama prije nego što je pokazao nadzornu kameru.

​- Je li to dopušteno u Airbnbu? Je li to standardna praksa? Mislim da ne bi trebalo biti dopušteno - dodao je.

U zasebnom videu, par je otkrio da su se ubrzo nakon toga iselili iz smještaja, navodeći da im je sigurnost njihovo troje djece najvažnija. Airbnb je u potpunosti podržao njihovu odluku i pronašao im zamjenski smještaj.

Glasnogovornik Airbnba potvrdio je da je domaćinima zabranjeno imati bilo kakve uređaje za snimanje u unutrašnjosti objekata koji se nalaze na njihovoj platformi.

"Airbnb strogo zabranjuje sve unutarnje sigurnosne kamere, bez obzira na to jesu li uključene ili njihovo postojanje otkriveno gostima. Dopuštene su samo vanjske kamere (poput kamera na zvonu) i monitori za mjerenje buke koji ne snimaju zvuk, a njihova lokacija mora biti jasno navedena u opisu smještaja prije rezervacije", stoji u priopćenju. Skrivene kamere svih vrsta u potpunosti su zabranjene.