VIDEO Srpski influencer javio se iz Splita i odgovorio Dačiću: 'Još me nitko nije bacio u more'

Dušan, autor Instagram profila gosn.barna, kojeg prati više od 35 tisuća ljudi, objavio je video iz Splita koji je u kratkom roku postao viralan. U njemu se osvrnuo na izjavu srbijanskog ministra Ivice Dačića, koji je nedavno ustvrdio da "srpske turiste bacaju u more u Splitu". Snimajući se na splitskoj rivi, Dušan mu je uputio izravnu poruku.

- Gospodine Dačiću, dobar dan. Zovem se Dušan, pravoslavac sam iz Srbije. Javljam vam se već drugu godinu zaredom iz Splita... i još me nitko nije bacio u more - rekao je.

Ispričao je kako je u Hrvatsku stigao automobilom iz Beograda te da mu je vozilo više od mjesec dana parkirano u Splitu, a da pritom nije doživio nikakav incident.

Kako bi dodatno potkrijepio svoje tvrdnje, u videu je pokazao brojne automobile s beogradskim registarskim oznakama na Braču, Hvaru i u Šibeniku.

"Evo ga Beograd. Dolje još jedan. Evo ih sedam automobila s beogradskim tablicama. Cijela obala prepuna je ljudi iz Beograda. Nikome ne nedostaje ni dlaka s glave."

Dušan smatra da se u srbijanskim medijima takve slike rijetko prikazuju te da se izolirani incidenti predstavljaju kao pravilo.

"Ovo se u Srbiji ne prikazuje. Ali kad se nađe neki huligan koji je oštetio srpski automobil 2022., to se vrti posvuda. 'Pogledajte kako nas mrze.' Trebamo mrziti Hrvate, Slovence, sad i Crnogorce. Ovom politikom izolirat ćemo se od cijelog svijeta."

Dodao je kako upravo zato objavljuje ovakve videosnimke jer, kako kaže, ne želi da mu "televizija programira glavu".

Video je izazvao velik broj reakcija na društvenim mrežama, a brojni korisnici iz Hrvatske, Srbije i drugih zemalja podijelili su vlastita pozitivna iskustva ljetovanja na Jadranu.

Jedna korisnica napisala je: "Srpkinja sam iz Njemačke, živim u Omišu već dvije godine. Sve su mi dlake na glavi, a oko sebe imam divne ljude. Ne slušajte medije."

U komentarima su se nizale i poruke podrške poput:

"Bravo, ljudino."

"Bili smo s djecom u Splitu, nikakav problem."

"Svaka čast."

"Baš lipo, hvala ti!"

"Takvi ljudi poput tebe nam danas trebaju više nego ikad. Nije važno tko je koje vjere, nacije ili odakle dolazi."

"Bog te blagoslovio."

"Uživaj i za nas koji nismo u Hrvatskoj, a rado je se sjećamo! Najljepše more."

"Ljudino."