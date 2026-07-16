Obavijesti

Viral

Komentari 5
POSTAO HIT

VIDEO Srpski influencer javio se iz Splita i odgovorio Dačiću: 'Još me nitko nije bacio u more'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Srpski influencer javio se iz Splita i odgovorio Dačiću: 'Još me nitko nije bacio u more'
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dok se i ovog ljeta u Srbiji ponovno vode rasprave o sigurnosti njihovih državljana na hrvatskoj obali, jedan srpski influencer odlučio je vlastitim iskustvom odgovoriti na tvrdnje da su srpski turisti u Hrvatskoj izloženi napadima

Admiral

Dušan, autor Instagram profila gosn.barna, kojeg prati više od 35 tisuća ljudi, objavio je video iz Splita koji je u kratkom roku postao viralan. U njemu se osvrnuo na izjavu srbijanskog ministra Ivice Dačića, koji je nedavno ustvrdio da "srpske turiste bacaju u more u Splitu". Snimajući se na splitskoj rivi, Dušan mu je uputio izravnu poruku.

- Gospodine Dačiću, dobar dan. Zovem se Dušan, pravoslavac sam iz Srbije. Javljam vam se već drugu godinu zaredom iz Splita... i još me nitko nije bacio u more - rekao je.

Ispričao je kako je u Hrvatsku stigao automobilom iz Beograda te da mu je vozilo više od mjesec dana parkirano u Splitu, a da pritom nije doživio nikakav incident.

Kako bi dodatno potkrijepio svoje tvrdnje, u videu je pokazao brojne automobile s beogradskim registarskim oznakama na Braču, Hvaru i u Šibeniku.

"Evo ga Beograd. Dolje još jedan. Evo ih sedam automobila s beogradskim tablicama. Cijela obala prepuna je ljudi iz Beograda. Nikome ne nedostaje ni dlaka s glave."

Dušan smatra da se u srbijanskim medijima takve slike rijetko prikazuju te da se izolirani incidenti predstavljaju kao pravilo.

ODGOVORILI MU Vučić napao autore ankete u kojoj studenti vode: 'Da nije točna, izbori bi bili raspisani'
Vučić napao autore ankete u kojoj studenti vode: 'Da nije točna, izbori bi bili raspisani'

"Ovo se u Srbiji ne prikazuje. Ali kad se nađe neki huligan koji je oštetio srpski automobil 2022., to se vrti posvuda. 'Pogledajte kako nas mrze.' Trebamo mrziti Hrvate, Slovence, sad i Crnogorce. Ovom politikom izolirat ćemo se od cijelog svijeta."

Dodao je kako upravo zato objavljuje ovakve videosnimke jer, kako kaže, ne želi da mu "televizija programira glavu".

Video je izazvao velik broj reakcija na društvenim mrežama, a brojni korisnici iz Hrvatske, Srbije i drugih zemalja podijelili su vlastita pozitivna iskustva ljetovanja na Jadranu.

Kupac obveznica i dalje tajna Srbija se zadužila za 500 mil. eura, analitičari iznenađeni: 'Ovo je prilično neuobičajeno...'
Srbija se zadužila za 500 mil. eura, analitičari iznenađeni: 'Ovo je prilično neuobičajeno...'

Jedna korisnica napisala je: "Srpkinja sam iz Njemačke, živim u Omišu već dvije godine. Sve su mi dlake na glavi, a oko sebe imam divne ljude. Ne slušajte medije."

U komentarima su se nizale i poruke podrške poput:

"Bravo, ljudino."

"Bili smo s djecom u Splitu, nikakav problem."

"Svaka čast."

"Baš lipo, hvala ti!"

"Takvi ljudi poput tebe nam danas trebaju više nego ikad. Nije važno tko je koje vjere, nacije ili odakle dolazi."

"Bog te blagoslovio."

"Uživaj i za nas koji nismo u Hrvatskoj, a rado je se sjećamo! Najljepše more."

"Ljudino."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: Bogati se već pripremaju, znaju što dolazi
JEZIVE PROGNOZE

FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: Bogati se već pripremaju, znaju što dolazi

"Ovo je upozorenje svima. Vratio sam se iz budućnosti pomoći čovječanstvu. Stižu nam brojne katastrofe", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod imenom 'Vremenski putnik iz 2582. godine'. Svojim jezivim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali njegovi pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja... Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
VIDEO Upalio sva četiri i lagano po autocesti: 'Neće to nigdje'
KAE OVO, FRENDE?

VIDEO Upalio sva četiri i lagano po autocesti: 'Neće to nigdje'

ZAGREB - Perspektivni vozač snimljen je u četvrtak oko 8 sati kako prevozi 'teret' na krovu automobila na autocesti između čvorova Rugvica i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Nije dobro vezao, što god je prevozio na krovnim nosačima i to je lelujalo na vjetru. Nije mu pomoglo ni što je upalio sva četiri žmigavca
FOTO Bujno, bujnije - Alex! 'Svi trče po Ozempic, meni ne treba'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Bujno, bujnije - Alex! 'Svi trče po Ozempic, meni ne treba'

U nekoliko godina došla sam s 80 kilograma na 172 kilograma. Osjećam se kao da sam postala najbolja verzija sebe. Kad sam imala 80 kg stavljala sam na sebe ogroman pritisak da održim kilažu koja nije prirodna za moju visoku liniju, kaže američka influencerica i plus size manekenka Alex Aspasia

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026