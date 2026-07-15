Srbija se zadužila za 500 mil. eura, analitičari iznenađeni: 'Ovo je prilično neuobičajeno...'

Srbija se kroz privatni plasman obveznica (private bond placement) u utorak zadužila za 500 milijuna eura, a analitičari za beogradske medije tvrde da je riječ o najvećem plasmanu te kategorije zaduživanja neke države u regiji središnje i istočne Europe u zadnjih više od deset godina. Broker iz kuće Momentum i burzovni analitičar Nenad Gujanićić ocjenio je u srijedu za portal N1 da je to zaduživanje "prilično neuobičajeno" i "vjerojatno prvi put da se Srbija ovako zadužuje po ad-hoc principu”.

"Taj način prikupljanja kapitala se koristi kada se želi dobiti na vremenu, ali je obično nešto skuplji s obzirom da se preskaču uobičajeni koraci u klasičnom prikupljanju kapitala na međunarodnom tržištu”, istaknuo je Gujančić.

To je prvi put da se Srbija odlučla na takav način plasira svoje vrijednosnice. Dostupni podaci pokazuju da je obveznica dospijeva u srpnju 2032. godine, a nosi kuponsku stopu od 4,75 posto.

Privatni plasman predstavlja izravno prikupljanje kapitala, a emisija se provodi prodajom obveznica unaprijed poznatom kupcu, ali je zasad nepoznato tko je kupac srpske obveznice.

Srbija je početkom lipnja izdala 234,5 milijuna eura obveznica, koje dospijevaju 30. srpnja 2030. godine, s kuponskom stopom od 4,5 posto.

Prema posljednjim dostupnim podacima državne Uprave za javni dug od 14. srpnja, Srbija je zadužena za 41,3 milijarde eura, što je na razini oko 44,4 posto BDP-a.