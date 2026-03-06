VIDEO Bakama na rođendan uletio vatrogasac. A onda se počeo skidati! Novci su letjeli...

U domu za starije i nemoćne u Njemačkoj, njegovatelji su dvije bake za njihovu rođendansku zabavu iznenadili vrlo posebnim gostom - mišićavim vatrogascem. Muškarac, koji nastupa pod umjetničkim imenom Christian Desire, radi kao striper te je tog dana oduševio brojne umirovljenice, prenosi RTL.de.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dvije slavljenice doživjele su vruće iznenađenje u domu za starije. Na pitanje je li netko možda aktivirao protupožarni alarm, odgovor je bio brz. Naime, ovaj je vatrogasac odmah pohitao u akciju jer su ovdje gorjela srca starijih dama, a ne zgrada...

Foto: Instagram

Upute njegovateljskog osoblja slavljenicama bile su vrlo jasne.

Foto: RTL.de

​- Zataknite mu novac za gaćice.

Sudeći prema ozarenim licima dviju dama, nastup je bio i više nego uspješan. I osoblje doma bilo je oduševljeno striperom Christianom Desireom, a sve je zabilježeno i na videu, kako piše RTL.de. Jedan od komentara najbolje opisuje atmosferu.

​- To je bio tako genijalan dan, nijedna zabava nakon toga više nije bila ista - rekla je jedna umirovljenica.