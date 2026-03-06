Obavijesti

Viral

Komentari 5
U DOMU ZA STARIJE

VIDEO Bakama na rođendan uletio vatrogasac. A onda se počeo skidati! Novci su letjeli...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Bakama na rođendan uletio vatrogasac. A onda se počeo skidati! Novci su letjeli...
3
Foto: RTL.de

Sudeći prema ozarenim licima dviju dama, nastup je bio i više nego uspješan...

Admiral

U domu za starije i nemoćne u Njemačkoj, njegovatelji su dvije bake za njihovu rođendansku zabavu iznenadili vrlo posebnim gostom - mišićavim vatrogascem. Muškarac, koji nastupa pod umjetničkim imenom Christian Desire, radi kao striper te je tog dana oduševio brojne umirovljenice, prenosi RTL.de. 

INSTAGRAM SENZACIJA FOTO Bujna Elisa za obline je iskeširala 100.000 €: Hoću tipa koji izgleda kao rock zvijezda...
FOTO Bujna Elisa za obline je iskeširala 100.000 €: Hoću tipa koji izgleda kao rock zvijezda...

POGLEDAJTE VIDEO:

Dvije slavljenice doživjele su vruće iznenađenje u domu za starije. Na pitanje je li netko možda aktivirao protupožarni alarm, odgovor je bio brz. Naime, ovaj je vatrogasac odmah pohitao u akciju jer su ovdje gorjela srca starijih dama, a ne zgrada...

Foto: Instagram

Upute njegovateljskog osoblja slavljenicama bile su vrlo jasne.

Foto: RTL.de

​- Zataknite mu novac za gaćice. 

Sudeći prema ozarenim licima dviju dama, nastup je bio i više nego uspješan. I osoblje doma bilo je oduševljeno striperom Christianom Desireom, a sve je zabilježeno i na videu, kako piše RTL.de. Jedan od komentara najbolje opisuje atmosferu.

​- To je bio tako genijalan dan, nijedna zabava nakon toga više nije bila ista - rekla je jedna umirovljenica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Zovu je boginjom tangica: 'Je li ovo naj guza interneta?'
PRATE JE MILIJUNI

FOTO Zovu je boginjom tangica: 'Je li ovo naj guza interneta?'

Amerikanka Sommer Ray (28) ne skriva da je zaljubljena u svoje tijelo. Njezine zaobljene bokove, čvrstu stražnjicu i trbuh od 'čelika' krase godine treniranja, budući da dolazi iz obitelji bodybuildera...
FOTO Majmunčić Punch sad je glavni u društvu: Plišanca bacio
DIRLJIVA VIRALNA PRIČA

FOTO Majmunčić Punch sad je glavni u društvu: Plišanca bacio

Punch, beba makakija, polako prerasta plišanog orangutana koji mu je pružao utjehu nakon što su ga majka i drugi majmuni u zoološkom vrtu u blizini Tokija odbacili. Njegova priča o odrastanju i prilagodbi dirnula je mnoge, a svaki njegov korak prema neovisnosti pomno se prati...
VIDEO Ženu nakon showa napali i prozvali da ljubi tinejdžera: Svi se šokirali kad je otkrila godine
KOLIKO BI IM GODINA DALI?

VIDEO Ženu nakon showa napali i prozvali da ljubi tinejdžera: Svi se šokirali kad je otkrila godine

Dio komentatora bio je toliko šokiran razlikom u izgledu da su sugerirali kako bi joj Chad mogao biti sin, a ne partner...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026