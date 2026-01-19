Viralna reklama iz '94-e: Kako je nastao Importanne u Zagrebu

Ovo zaista treba vidjeti da bi se vjerovalo. Mi gradimo budućnost, bile su prve rečenice u reklami izgradnje, danas poznatog, Importanne Centra na Glavnom kolodvoru u Zagrebu. Reklama je na malim ekranima izašla 1994. godine, a sada ponovno kruži na društvenim mrežama kao podsjetnik na ogromno gradilište iz prve polovice '90-ih godina.

- Esplanada shopping centar Importanne. Javite se na broj telefona ili dođite osobno u hotel Esplanad čiju tradiciju i ugled cijenimo. Nemojte zakasniti, vremena je još sasvim malo. Hvala za gledanje - nastavlja Oliver Mlakar u reklami.

Importanne Centar otvoren je 1994. godine i bio je poseban po tome što je prvi objekt u Zagrebu izgrađen na dubini od skoro 30 metara. To je predstavljalo i inovaciju te je poslužilo kao smjernica u izgradnji budućih podzemnih garaža po Zagrebu.