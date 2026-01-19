Obavijesti

Viral

Komentari 0
OGROMNO GRADILIŠTE

Viralna reklama iz '94-e: Kako je nastao Importanne u Zagrebu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Viralna reklama iz '94-e: Kako je nastao Importanne u Zagrebu
Foto: Screenshoot/Patrik Macek/Pixsell

Reklama s Oliverom Mlakarom je na malim ekranima izašla 1994. godine, a sada ponovno kruži društvenim mrežama kao podsjetnik mnogima na jedno od ogromnih gradilišta

Admiral

Ovo zaista treba vidjeti da bi se vjerovalo. Mi gradimo budućnost, bile su prve rečenice u reklami izgradnje, danas poznatog, Importanne Centra na Glavnom kolodvoru u Zagrebu. Reklama je na malim ekranima izašla 1994. godine, a sada ponovno kruži na društvenim mrežama kao podsjetnik na ogromno gradilište iz prve polovice '90-ih godina. 

POGLEDAJTE VIDEO:

@nostalgic_vibeess Čovječe 😂 #nostalgija #djetinjstvo #balkan #hrvatska #exyu ♬ original sound - Nostalgic Vibes

- Esplanada shopping centar Importanne. Javite se na broj telefona ili dođite osobno u hotel Esplanad čiju tradiciju i ugled cijenimo.  Nemojte zakasniti, vremena je još sasvim malo. Hvala za gledanje - nastavlja Oliver Mlakar u reklami.

Importanne Centar otvoren je 1994. godine i bio je poseban po tome što je prvi objekt u Zagrebu izgrađen na dubini od skoro 30 metara. To je predstavljalo i inovaciju te je poslužilo kao smjernica u izgradnji budućih podzemnih garaža po Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ima 21 godinu, a cijela je istetovirana! Evo kako je prije izgledala: 'Roditelji su zgroženi'
STAVILA I SILIKONE

FOTO Ima 21 godinu, a cijela je istetovirana! Evo kako je prije izgledala: 'Roditelji su zgroženi'

Njemica Lucy Krasota (21) ima već više od 50 tetovaža i kaže da joj roditelji to ne odobravaju, a ljudi 'bulje' u nju na ulici. Lucy kaže da joj je svejedno, a o modifikaciji tijela sanja odmalena...
FOTO Zgodna Brazilka u teretani i spava: 'Bila sam bucka, a sad se muškarci boje mojih mišića...'
PROBLEMI PLAYBOY ZEČICE

FOTO Zgodna Brazilka u teretani i spava: 'Bila sam bucka, a sad se muškarci boje mojih mišića...'

U prošlosti sam bila bucmasta, a dečki se sad boje mojih mišića, poručuje Playboy zečica iz Brazila Vanusa Freitas. Ovu damu na društvenim mrežama prati nekoliko stotina tisuća ljudi, ali nema baš sreće u ljubavi...
FOTO Prozvali su je najljepšom influencericom, a onda slijedi šok! Tko je zapravo Nia?
MILIJUNI NASJELI

FOTO Prozvali su je najljepšom influencericom, a onda slijedi šok! Tko je zapravo Nia?

Obožavatelji influencerice koju su prozvali 'najljepšom djevojkom na svijetu' imaju šokantnu teoriju o njezinom profilu. Nia Noir svojim je nevjerojatnim izgledom zaludila internet, no mnogi vjeruju da influencerica skriva veliku tajnu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026