Obavijesti

Viral

Komentari 0
RAZVESELILI SVE

VIDEO Žaba i dinosaur zabavili djecu na skijalištu u Omanovcu: 'Grudali su nas cijelo vrijeme'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Žaba i dinosaur zabavili djecu na skijalištu u Omanovcu: 'Grudali su nas cijelo vrijeme'
Foto: tiktok

Ideja za ovu spontanu avanturu rodila se još dan ranije, u subotu, tijekom proslave trećeg rođendana njihova nećaka Jakova

Nedjeljno izletovanje na Omanovcu iznad Pakraca pretvorilo se u neočekivanu atrakciju za sve koji su tog dana stigli na sanjkalište. Umjesto uobičajenog prizora obitelji na snijegu, posjetitelje su dočekala dva nesvakidašnja lika, dinosaur i žaba. Iza kostima su se skrivali Katarina i Mateo Frklić iz Brezina kod Lipika, koji su se na popularno izletište uputili potpuno nenajavljeno i na vlastitu inicijativu, piše mojportal.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:

@katarinafrklic Ako vam je danas netko mahao to smo bili mi @Mateo #fyp #snow #dinosaur #frog ♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin

- Djeca su nas stalno grudala, a s obzirom na to da sam ja bio dinosaur, naravno da sam bio posebna meta. Bilo je tu i puno zezanja i dobacivanja. Djeci je posebno smiješno bilo što dinosaur ima malene ruke pa sam ubrzo dobio i nadimak Kratke ruke - kaže nam kroz smijeh Mateo, 23-godišnjak koji inače radi kao policajac.

Ideja za ovu spontanu avanturu rodila se još dan ranije, u subotu, tijekom proslave trećeg rođendana njihova nećaka Jakova u Društvenom domu u Kukunjevcu. Za tu su prigodu Katarina i Mateo nabavili kostime, a nakon što su vidjeli koliko su razveselili okupljene, počeli su razmišljati gdje bi ih mogli ponovno upotrijebiti. Mama Josipa predložila je Omanovac, uz svježi snijeg, znala je da će ondje biti mnogo djece koja bi se mogla obradovati takvom iznenađenju.

PROGNOZA VREMENA Evo kakvo nas danas vrijeme čeka. Na vidiku i novi snijeg
Evo kakvo nas danas vrijeme čeka. Na vidiku i novi snijeg

- Inače preko društvenih mreža pratim kako se kroz kostimiranje zabavljaju Amerikanci pa mi je palo na pamet da nešto slično napravimo za nećakov rođendan. Brat Mateo uvijek prihvati moje prijedloge za 'gluparanje', pa se i s ovim odmah složio. Odabrali smo kostime, a naravno da je on uzeo onaj s kojim će plašiti djecu pa sam ja zato odabrala manje strašnu žabu. Nećak Jakov je na kraju bio oduševljen, nije znao da smo mi ispod kostima i baš se zabavljao, kao i ostala djeca na rođendanu. Nama je dodatna zabava bila kada smo izašli ispred doma, stali uz cestu i mahali automobilima i prolaznicima koji su nas pozdravljali, trubili nam, a neki su se čak i zaustavili da bi se slikali s nama - pojasnila je Katarina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bomba iz Thompsonova stožera! S kupljenom ulaznicom možete besplatno na Prijovićkin koncert
SATIRIKON

Bomba iz Thompsonova stožera! S kupljenom ulaznicom možete besplatno na Prijovićkin koncert

PAZI, SATIRA! Pjevač se pomirio s time da drugog koncerta u Areni neće biti, ali je doskočio problemu. Naime vlasnici karata za koncert 27. prosinca moći će istom ulaznicom ući i na koncert Aleksandre Prijović, četiri dana kasnije, na kojemu će Thompson biti gost i uz pratnju harmonike otpjevati 'Bojnu Čavoglave'
FOTO Što su Nostradamus i baba Vanga predvidjeli za 2026.? To je točka loma, stižu katastrofe'
PROROČANSTVA MISTIKA

FOTO Što su Nostradamus i baba Vanga predvidjeli za 2026.? To je točka loma, stižu katastrofe'

Dok se svijet suočava s neviđenim geopolitičkim tenzijama, klimatskim ekstremima i ubrzanim razvojem tehnologije koji nadilazi ljudsko poimanje, oči nekih ponovno su uprte u prošlost tražeći odgovore za budućnost. Pogotovo kroz proročanstva Nostradamusa i Babe Vange. Iako su živjeli u različitim epohama – Nostradamus u Francuskoj 16. stoljeća, a Baba Vanga u 20. stoljeću na Balkanu – njihova navodna viđenja za 2026. godinu jezivo se preklapaju u temama sukoba, tehnološke dominacije i prirodnih katastrofa...
Župa u Zagrebu traži volontere za čišćenje crkve uz fotografiju Istjerivača duhova?! 'Javite se'
KOGA ĆETE ZVATI?

Župa u Zagrebu traži volontere za čišćenje crkve uz fotografiju Istjerivača duhova?! 'Javite se'

Jednog korisnika Facebooka zanimalo je i koliko se ovaj rad plaća po satu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025