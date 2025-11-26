VIDEO Žaba i dinosaur zabavili djecu na skijalištu u Omanovcu: 'Grudali su nas cijelo vrijeme'

Nedjeljno izletovanje na Omanovcu iznad Pakraca pretvorilo se u neočekivanu atrakciju za sve koji su tog dana stigli na sanjkalište. Umjesto uobičajenog prizora obitelji na snijegu, posjetitelje su dočekala dva nesvakidašnja lika, dinosaur i žaba. Iza kostima su se skrivali Katarina i Mateo Frklić iz Brezina kod Lipika, koji su se na popularno izletište uputili potpuno nenajavljeno i na vlastitu inicijativu, piše mojportal.hr.

- Djeca su nas stalno grudala, a s obzirom na to da sam ja bio dinosaur, naravno da sam bio posebna meta. Bilo je tu i puno zezanja i dobacivanja. Djeci je posebno smiješno bilo što dinosaur ima malene ruke pa sam ubrzo dobio i nadimak Kratke ruke - kaže nam kroz smijeh Mateo, 23-godišnjak koji inače radi kao policajac.

Ideja za ovu spontanu avanturu rodila se još dan ranije, u subotu, tijekom proslave trećeg rođendana njihova nećaka Jakova u Društvenom domu u Kukunjevcu. Za tu su prigodu Katarina i Mateo nabavili kostime, a nakon što su vidjeli koliko su razveselili okupljene, počeli su razmišljati gdje bi ih mogli ponovno upotrijebiti. Mama Josipa predložila je Omanovac, uz svježi snijeg, znala je da će ondje biti mnogo djece koja bi se mogla obradovati takvom iznenađenju.

- Inače preko društvenih mreža pratim kako se kroz kostimiranje zabavljaju Amerikanci pa mi je palo na pamet da nešto slično napravimo za nećakov rođendan. Brat Mateo uvijek prihvati moje prijedloge za 'gluparanje', pa se i s ovim odmah složio. Odabrali smo kostime, a naravno da je on uzeo onaj s kojim će plašiti djecu pa sam ja zato odabrala manje strašnu žabu. Nećak Jakov je na kraju bio oduševljen, nije znao da smo mi ispod kostima i baš se zabavljao, kao i ostala djeca na rođendanu. Nama je dodatna zabava bila kada smo izašli ispred doma, stali uz cestu i mahali automobilima i prolaznicima koji su nas pozdravljali, trubili nam, a neki su se čak i zaustavili da bi se slikali s nama - pojasnila je Katarina.