VIDEO Zvala tatu i rekla da je platila zrak u gumama: 'Nemoj Saro, don't! To je tako stupid!'

Foto: tiktok

Kopiranje linka Jedan od izazova koji je trenutno popularan na TikToku je nazvati oca i reći mu da su vam na benzinskoj naplatili zrak u gumama.

Izazovu se pridružila Sara koja živi u Americi, a porijeklom je iz Bosne i Hercegovine. Nazvala je oca i rekla kako je platila 80 dolara za 'premium air'. Njegova reakcija je bila hit! - Ma kaki, forget that! - rekao joj je. Objavila je cijeli razgovor na mješavini bosanskog i engleskog jezika pa je sve ispalo još smješnije. - Već sam platila, tata. Gotovo je. - No, don't do that! They mess you up. Nemoj, Saro, don't, što me nisi zvala, što me nisi zvala?! Di će ti naplatit toliko da ti stava eira - šokiran je bio otac, ali Sara se nije dala. - Ali, tata, they said premium air. - Saro, pa to je soo stupid - rekao joj je. - Ma, šalim se tata! - otkrila mu je na kraju. Pogledajte video @thesarahk_ He sounded like he was finna cry ♬ original sound - Sarah k 🦋