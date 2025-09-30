Vidite li plavo ili ljubičasto? Ova nova iluzija izludila je internet!

Od vatrogasnih kamiona koji mijenjaju boju do legendarne haljine, internet je tijekom godina bio preplavljen optičkim iluzijama koje su izazivale žustre rasprave. Sada se pojavila nova, možda i najčudnija do sada.

Znanstvenik s Medicinskog fakulteta na Harvardu otkrio je iluziju koja, unatoč svojoj jednostavnosti, unosi potpunu pomutnju. Kako prenosi Daily Mail Online, ova iluzija sadrži devet točkica na tamnoljubičastoj pozadini, no nitko se ne može složiti oko njihove stvarne boje.

Iluzija je postala viralna na Redditu, gdje je izazvala lavinu komentara i tisuće reakcija. Korisnici su oštro podijeljeni: dok jedni tvrde da su točkice "definitivno ljubičaste", drugi su uvjereni da su "sve plave".

Jedan posebno zbunjen korisnik napisao je: "Oči mi luduju... Mislim da večeras neću spavati. Hvala što ste ovo podijelili."

No, neki su primijetili još čudniji efekt. "Meni je samo jedna točkica ljubičasta, ali se stalno pomiče", istaknuo je jedan komentator. Drugi je dodao: "Moja percepcija boje mijenja se ovisno o tome gledam li izravno u točku."

Foto: Dr. Schulz-Hildenbrandt

Otkrivena tajna: Kako iluzija funkcionira?

Iako se čini kao magija, upravo je taj efekt kretanja boje ono što je izumitelj iluzije, dr. Hinnerk Schulz-Hildebrandt s Harvarda, i namjeravao postići.

U stvarnosti, sve su točkice identične, izrazito ljubičaste boje, postavljene na plavkastu pozadinu. Trik je u načinu na koji ih promatramo.

Ako držite telefon otprilike 30 cm od lica i fokusirate pogled redom na svaku točku, primijetit ćete da samo ona točka koja je u središtu vašeg pogleda izgleda ljubičasto. Sve ostale u vašem perifernom vidu poprimit će plavu boju.

Ova iluzija funkcionira zbog jedinstvenog načina na koji naš mozak obrađuje ljubičastu boju. U našim očima imamo fotoreceptorske stanice osjetljive na svjetlost, poznate kao čunjići, koji detektiraju plavu (S-čunjići), zelenu (M-čunjići) i crvenu (L-čunjići) svjetlost.

Dok su boje poput zelene ili žute vezane uz specifičnu valnu duljinu svjetlosti, ljubičasta boja ne postoji kao takva u vidljivom spektru. Ona nastaje u vizualnom korteksu našeg mozga kada se istovremeno aktiviraju čunjići za crvenu (L) i plavu (S) boju.

To čini ljubičastu "krhkom i nestabilnom percepcijom", vrlo osjetljivom na utjecaj okolnih boja, posebno u našem perifernom vidu. Zbog toga mozak "pogrešno" interpretira boju točkica na koje nismo fokusirani i prikazuje ih kao plave, jer su postavljene na plavkastu podlogu.

Ovaj "efekt kontrasta boja" isti je princip zbog kojeg je slavna haljina nekima izgledala crno-plava, a drugima bijelo-zlatna.

Foto: Youtube/Screenshoot