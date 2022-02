Jedna anonimna 31-godišnjakinja iz Velike Britanije požalila se na internet forumu kako je razočarana poklonom kojeg je dobila za Valentinovo. Njezina objava uskoro je postala viralna i prikupila je na tisuće komentara, piše britanski Mirror.

- U vezi smo dvije godine i zaručeni smo. Za rođendane, Božiće... i ostale proslave uvijek kupimo lijepe poklone. Ja njemu kupim neku sportsku opremu kojoj se veseli, a on bi mene uvijek obradovao s ogrlicom ili nekim drugim komadom nakita, no ovaj put se to nije dogodilo - započela je objavu ova djevojka i odmah nastavila:

- Za ovo Valentinovo kupila sam mu tenisice, a on je sa svojim klincima iz prethodne veze meni izradio drveni okvir u kojeg je stavio našu zajedničku fotografiju. Pitao me što o tome mislim, a kad sam mu iskreno odgovorila da bi mi više značio nakit, naljutio se na mene. Rekla sam mu da ima novca da mi kupi pristojnu ogrlicu koju bi nosila na našu proslavu zaruka, ali to ga je samo više naljutilo. Povukao se u sobu i odbija razgovarati - napisala je.

Iako se ova žena vjerojatno nadali podršci korisnika foruma, sve joj se to na kraju obilo o glavu.

- Koliko vratova imaš da ti treba svako malo nova ogrlica? - napisao joj je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

- Znači čovjek se potrudio, potrošio je svoje vrijeme, družio se s djecom i nadao se kako će vas to sve povezati, ali tebi je bitniji nakit.