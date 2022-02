Valentinovo može stvoriti veliki pritisak na parove da svojoj voljenoj osobi poklone pravi dar. Ovisno o tome koliko dugo ste vi i vaša druga polovica zajedno, možda ćete pokušati impresionirati jedno drugo ili pak provesti mirnu noć u kvalitetnom zajedničkom druženju.

Stručnjakinja za odnose Tina Wilson tvrdi da ćete već znati kada dođe veliki dan hoće li se vaš partner potruditi, kao i da darovi za Valentinovo mogu biti znakovit znak vaše veze. Također, ako vaš partner ne pokazuje uzbuđenje povodom Valentinova, nije sve izgubljeno, sve dok je vaš partner pažljiv i velikodušan tijekom cijele godine.

Nakit

Dobiti komad nakita za Valentinovo velika je stvar, prema Tininom mišljenju. 'Ovo je siguran znak pozitivne veze. Ne mora to biti zaručnički prsten, ali komad nakita, čak i narukvica s perlicama, pokazuje da je vaš partner ozbiljan i želi da razmišljate o njemu svaki dan', istaknula je.

Izlazak na večeru

Iako bi vas odlazak u restoran mogao navesti da mislite da vaš partner želi provesti kvalitetno vrijeme s vama, Tina upozorava da to ovisi o restoranu. 'Ako vas odvedu u njihov omiljeni restoran, to je znak sebičnosti na koju trebate pripaziti', upozorava. Međutim, ako vas odvedu u vaš omiljeni restoran, to pokazuje da vaše potrebe stavljaju iznad svojih. Ipak, Tina kaže da bi večera kod kuće mogla biti pravi potez za intimnu noć. Dodala je i kako je domaći obrok uvijek odličan izbor.

Donje rublje

Donje rublje za Valentinovo vjerojatno je najklišejniji dar koji možete dobiti, a kako kaže, to je uvijek više za njega nego za vas, osim ako se radi o udobnoj pidžami ili određenoj marki koju posebno volite. 'Pojavljivanje s uniformom medicinske sestre ili nekom sličnom opremom stvarno pokazuje na što je njegov um usredotočen, a to se uglavnom odnosi na njega samog', upozorava.

Cvijeće

Dok je hrpa ruža tradicionalni dar za dan ljubavi, Tina kaže da definitivno ne zaslužuje aplauz. 'Deset crvenih ruža je siguran izbor, iako biste možda više voljeli druge vrste cvijeća, ovo je jedini put kada ih možete prihvatiti i zahvaliti se'. Tina sugerira da buket cvijeća može značiti jednu od dvije stvari - ili znaju da volite malo drame i da ćete cijeniti čin, ili su pak oni ti koji vole dramu i rado bi bili istaknuti na vašim društvenim mrežama.

Čokolade

Ako je vaš partner na putu do vas zgrabio kutiju čokolade iz trgovine, stručnjakinja kaže da je to gotovo neoprostivo, osim ako niste i njihova baka. 'Vjerojatno su zaboravili da je Valentinovo i uspaničili se, ili su samo lijeni', ističe. Dodala je da su jedine prihvatljive čokolade one za koje zna da ih volite i da se potrudio nabaviti iste, piše The Sun.

Pokloni za dom

Kućni ili kuhinjski aparat nije najseksi dar kojeg ćete otvoriti, osim ako ste izričito tražili neki predmet za dom. 'Ovo samo govori da je to nešto što su trebali kupiti prije godinu dana i sada se pretvaraju da je to poklon', govori ona.

Čestitka za Valentinovo

Iako bi neki mogli dignuti nos kad dobiju samo čestitku za Valentinovo, to je sve što je nekad bilo potrebno za lijep poklon. Iako to možda nije najraskošniji dar, Tina je objasnila da ga ne treba odmah odbaciti. 'Ako je novca malo, a imali ste proračun, onda je ovo ipak lijep način da kažete da nekog volite, da niste zaboravili da je poseban dan, ali ne možete si priuštiti da potrošite na nebitne stvari', kaže.

Odlazak na odmor

Neki će možda reći da to spada u istu kategoriju kao i donje rublje, ali Tina naglašava da je rezerviranje odmora ili hotela dobar znak za vašu vezu. 'Vaša druga polovica vas želi samo za sebe i želi provesti kvalitetno vrijeme s vama. Želi vas impresionirati i divan je romantični dar koji oboje možete podijeliti', istaknula je Tina.

Doručak u krevetu

Skroman doručak u krevetu često se može odbaciti kao neimpresivan dar, ali stručnjakinja za odnose kaže da ne biste trebali tako to gledati, pogotovo ako imate obitelj. 'Ako imaš obitelj i nikad ne odvajaš ni minutu za sebe, jer pripremaš djecu za doručak i vodiš računa o svima oko sebe, onda je ovo je lijepa gesta', dodaje.

