Zagrepčanin (27) 'postao lord' u Škotskoj: Evo kako je to uspio

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: 123RF/Canva

Da, moguće je na internetu “postati lord ili lady” u par klikova. Naš sugovornik iz Zagreba objasnio nam kako je kupio certifikat i što dobijete za svoj novac. Provjerili smo i što kažu škotske institucije: evo o čemu je riječ.

“Odmalena mi je bilo fora kako su u Engleskoj i Škotskoj ljudi oslovljeni titulama. Oduvijek sam želio biti jedan od njih”, kaže nam 27-godišnji Zagrepčanin koji je preko Established Titlesa uzeo certifikat. “Dobiješ u principu samo certifikat, ali meni je poanta da ‘službeno’ postaneš lord i da znaš da imaš titulu”, dodaje kroz smijeh.

O čemu je zapravo riječ? Tvrtke kao što je Established Titles prodaju simbolične, takozvane souvenir parcele veličine jedne kvadratne stope i personalizirani certifikat, uz tvrdnju da se smijete stilizirati kao Laird, Lord ili Lady. I sami na webu navode da je riječ o suveniru, a ne o plemstvu. 

E sad, može li to biti prava titula? Ne. Zakoni i pravila u Škotskoj kažu da vlasništvo souvenir parcele ne donosi pravo na opis “laird”, “lord” ili “lady” u pravnom smislu. Uz to, souvenir parcele se ne mogu upisati u škotske zemljišne knjige, pa ne stječete stvarno vlasništvo u registru. Titule lord ili lady može dodijeliti samo suveren pismom o imenovanju, ne web trgovina. 

Established Titles naglašava “nature pledge”: za svaku narudžbu kažu da financiraju sadnju barem jednog stabla preko partnera Trees for the Future i One Tree Planted te da dio prihoda ide u očuvanje vlastitih šumskih parcela u Škotskoj. Kritičari pak primjećuju da su ti programi sadnje globalni (ne nužno u Škotskoj) i savjetuju da se donira izravno u provjerene projekte. Ukratko, ekološka komponenta postoji, ali je dobro pročitati sitna slova i shvatiti da je naglasak na suveniru, a ne na pravnoj tituli. 

“Nisam to koristio u životu nigdje ozbiljno, više kao foru na društvenim mrežama i s prijateljima”, kaže naš sugovornik. “Ljudima je zabavno, zbune se, a onda shvate da nije ništa impresivno i ostane kao anegdota.”

A što ako se preimenujete u “Lord Ime Prezime”? U Ujedinjenom Kraljevstvu doista možete promijeniti ime putem deed polla i nositi takav stil u dokumentima, ali to i dalje nije plemstvo. To je promjena imena, ne statusa. 

Dakle, to je ipak samo dobar poklon, fora razgovorna tema i osjećaj da ste “učinili nešto” za šume. “Preporučio bih svima kojima su takve stvari zanimljive, ljubiteljima povijesti i slično. Život vam se neće promijeniti, ali meni je jako fora i drago mi je da sam to napravio”, zaključuje “lord” iz Zagreba. 

