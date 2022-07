Zašto vanzemaljci ne stižu? 'Oni žive u strahu od uništenja, znaju da svaki napredak ima cijenu...'

Dvojac svjetski poznatih astrobiologa, dr. Michael Wong s instituta u Carnegieju te dr. Stuart Bartlett s kalifornijskog instituta za tehnologiju, predstavio je svoj novi znanstveni rad u kojem se bave pitanjem života u svemiru, piše Daily Star.

U svojem radu iznose tvrdnje kako postoji mogućnost da su se vanzemaljske civilizacije susrele s jednakim problemima kao i ljudske civilizacije iz povijesti. Rapidno su rasle i osvajale, a onda su jednostavno nestale s lica zemlje... Govore kako civilizacije jednostavno ne uspiju doći do te faze u svojem postojanju kad je (brzo) putovanje među galaksijama i planetima moguće.

Kao primjer u radu naveli su stari Rim i njegovo carstvo. Tvrde da su brojne civilizacije prošle taj put do propasti.

- Neograničeni rast znači i neograničenu populaciju ali ograničene izvore. Resursi s vremenom nestaju - kaže dvojac i nastavlja:

- To dovodi do kolapsa i konačnog kraja. Postoji mogućnost i da je dio vanzemaljskih civilizacija u svemiru svjestan do čega dovodi neograničeni rast. Zato, umjesto da krenu u istraživanje svemira, biraju živjeti 'u tišini' - kaže dvojac.

Dio stručnjaka koji vjeruje u postojanje inteligentnog života u svemiru podržao je dvojca, drugi tvrde da 'vanzemaljcima jednostavno nismo zanimljivi', treći da vanzemaljci ne postoje...