"The Attic" u engleskom gradu Derby na glasu je kao jedan od najpoznatijih swingerskih klubova u Velikoj Britaniji. Zapošljavaju 20-ak ljudi, imaju 43 posebno opremljene sobe za užitak, kino za odrasle, a hvale se kako dnevno znaju primiti i do 500 gostiju. No svemu tome uskoro će stići kraj, javlja Daily Star.

Zgrada u kojoj je smješten "Attic" prodana je i vlasnik kluba, 75-godišnji Ron Rothwell, mora pronaći novu lokaciju za svoj posao, ali to mu baš ne uspijeva...

- Godinama nam dolaze ljudi iz Škotske, Engleske, Walesa, Irske... Imamo jedan par iz Francuske koji nas posjećuje jednom mjesečno. Inkluzivni smo i imamo posebne LGBTQ večeri. Kod nas su svi odrasli ljudi, ma kakva njihova seksualna preferencija bila, oduvijek bili dobrodošli - započinje svoju priču na rubu plača vlasnik i odmah nastavlja:

- Ako ne nađemo novu lokaciju, morat ćemo zatvoriti klub zauvijek. To mi slama srce. Pokušali smo preko gradskog vijeća nešto dogovoriti, ali zasad bezuspješno. Uložili smo jako puno truda u sve ovo, neprestano rastemo... Jako mi je teško uopće govoriti o mogućnosti zatvaranja - priznaje Rothwell.

Dodaje kako mu se javilo puno 'korisnika' koji su se raspitivali o budućnosti kluba.Dio njih ponudio mu je pomoći...

- Ja znam da ovo nije za sve, ali ljudi koju su dolazili kod nas bili su sretni. Nikome nismo smetali - govori za kraj vlasnik.

Klub organizira posebne tematske večeri, a na njihovim stranicama naglašen je kodeks ponašanja. Većinu večeri nemoguće je ući u klub bez partnera. Ako se slučajno nađete u ovom dijelu svijeta i poželite vidjeti što se događa unutra, ulaznica za prosječnu večer iznosi oko 100 kuna, a iz kluba su naglasili da sve mušterije imaju i besplatan parking.