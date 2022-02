Od oralnog seksa vam se ukočio vrat? Duge predigre vam dosađuju? Seks stručnjakinja Tracey Cox otkriva kako svladati 'onu stvar koju mrzite raditi u krevetu' i kako mijenjati seks ako se stvarno ne možete nositi s tim.

Čak i ako volite seks, obično postoje jedna ili dvije stvari zbog kojih niste toliko oduševljeni. Bilo da se radi o oralnom seksu ili vam je dosadno zbog spolnog odnosa koji izgleda da traje danima, stvar je u tome da se većina tih stvari može lako popraviti s nekoliko praktičnih trikova i podešavanja.

Evo rješenja za najčešće pritužbe na seksualne situacije i što učiniti ako ih jednostavno ne možete podnijeti.

Pružanje oralnog seksa njemu

Obično nam se ne sviđa miris, gutanje ili začepljena usta, ali sve je popravljivo. Pretvorite tuširanje u predigru - ako nije sasvim čist, upotrijebite sapun kao lubrikant za masturbaciju njegovog penisa. Ako tuširanje nije izvedivo, svakako se pobrinite da su vaši intimni dijelovi čisti prije nego se seksate. Važno je ono što učinite prije nego što ga ustima dotaknete. Što je više predigre i zadirkivanja, obično će brže doživjeti orgazam. Usredotočite se na glavu, a ne na tijelo penisa. Većina živčanih završetaka nalazi se u glavi penisa, a ne u osovini. Nemojte se koncentrirati samo na njegov penis. Njegov anus, perineum, testisi - sve su to erogene zone na koje treba obratiti pažnju. Uvijek koristite dvije ruke, jednu upotrijebite da ga stimulirate negdje drugdje - bradavice, testisi, anus... Držite jednu ruku na dnu spolovila, a drugom kontrolirajte koliko duboko ćete ga uzeti u usta.

Riješite probleme s ustima: Postavite njegov penis na jednu stranu usta. Udahnite i izdahnite kroz nos kako biste ostali mirni i usporite. Brzo pomicanje gore-dolje koje vidite na pornografiji nije strašno učinkovito; redoviti i uglađeni tempo bolji je za vas oboje. Glavu držite relativno mirno i neka vam usta prate ruku; nemoguće je začepiti usta ako ga tvoja ruka spriječi da ode predaleko. Odaberite poziciju na kojoj imate kontrolu. On koji stoji ispred vas, dok vi sjedite na krevetu, olakšava korištenje dvije ruke i kontrolira koliko duboko ulazi u vaša usta. Ne morate gutati da biste pružili izvanredan oralni seks. Samo mu unaprijed dajte do znanja da to ne želite raditi. Ili spermu (diskretno) ispljunite ili se povucite kada je u grču orgazma i nastavite ga stimulirati rukom. Seksi alternativa je dopustiti mu da ejakulira na drugom mjestu na vašem tijelu.

Jednostavno ne možete podnijeti oralni seks?

Zamijenite oralni seks za 'ručni posao'. Idite na internet i pogledajte kakve sve igračke su u ponudi za masturbaciju, kako bi obične stimulacije rukama pretvorili u nešto izvanredno za njega. I neka njegov vrhunac bude super visokog intenziteta.

Pružanje oralnog seksa njoj

Miris također može biti problem kada se ženama pruža oralno zadovoljstvo, zajedno sa strahovima da niste na 'pravom' mjestu. To što morate raditi to tako dugo i vaš umoran jezik su još neke uobičajene pritužbe. Ako je problem miris, učinite već navedeno, zajedno se istuširajte ili se osvježite prije odnosa. Pronađite klitoris i budite sigurni da imate dovoljno svjetla da vidite što radite. Vrh klitorisa nalazi se na 'vrhu' vulve. Izvucite ga - klitoris se pojavljuje samo kada je uzbuđen, a do tada će ostati skriven ispod svoje zaštitne kapuljače. Učinite to nježnim lizanjima. Ako pak nestane, velika je vjerojatnost da ste pregrubi.

Izbjegnite ukočen vrat - stavite jastuke ispod vrata prije nego što je natjerate da 'opsjedne' vaše lice. Ili neka sjedne na kuhinjsku radnu ploču i klizne naprijed tako da joj međunožje bude blizu ruba. Stavite udoban snop jastuka ispod koljena kako biste dosegli pravu visinu i smjestili se. To olakšava vaš vrat, a možete koristiti i prste te vidjeti što točno radite. Položaj će vam zajamčeno ukočiti vrat, ako namjeravate ostati tamo neko vrijeme.

Opustite jezik, vrat i mišiće lica. Bolje je koristiti cijelu površinu jezika, a ne samo vrh. Upotrijebite sporo lizanje radije nego brzo i nećete se umoriti. Ako zatrebate pauzu, prestanite lizati, ali držite jezik na mjestu i pustite je da se 'migolji' uz vas. Da biste ubrzali stvari, dodajte dodatnu stimulaciju prstima u nju i uz dopuštenje i u njezin anus.

Jednostavno ne možete podnijeti oralni seks?

Posegnite u ladicu njezine spavaće sobe i zamolite je da vam dopusti da na njoj upotrijebite njen vibrator. Recite joj da želite gledati njezin orgazam i tako ćete dobiti mjesto u prvom redu.

Maratonski seks

Nekoliko studija navodi da većina ljudi želi da snošaj traje između sedam i 13 minuta. Ako idete do 30 minuta ili dulje, ulazite u kategoriju 'predugo'. Dugi snošaji joj ne pomažu jer penetrativni seks ne pruža izravnu stimulaciju klitorisa - većina žena ne doživljava orgazam. Ako on nastavlja i nastavlja, to je obično zato što misli da žene više vole duge seanse, što nije istina, ili osjeća da treba pričekati da ona doživi orgazam pod iluzijom da je snošaj ono što će joj dati jedan. Drugi uobičajeni razlog je previše pića - alkohol desenzibilizira živčane završetke.

Odaberite položaj koji omogućuje duboko prodiranje i brže ulaženje - i jedno i drugo će vjerojatno dovesti ga do bržeg vrhunca. Ako ste već godinama u istom položaju, promjena poze će osvježiti i smanjiti desenzibilizaciju.

Općenito povećajte stimulaciju. Štipajte mu bradavice, igrajte se testisima, grizite mu vrat. Dodajte vizualno uzbuđenje igrajući se vlastitim bradavicama, dodirujući vlastite genitalije ili stavljajući njihove prste u usta i sišući ih. Održavajte intenzivan kontakt očima tijekom cijelog vremena.

Gledajte zajedno pornografiju. Muškarci su navikli brzo masturbirati uz pornografiju. Gledajte s njim dok imate seks i on će vjerojatno doživjeti orgazam mnogo ranije nego inače.

Pravite buku. Što više uzdišete, stenjete i vičete, on će se osjećati uzbuđenije i misliti da ste bliže orgazmu. Stimulirajte svoj klitoris da to postane stvarnost držeći tanak vibrator na njemu tijekom penetracije; ili upotrijebite svoje ili njegove prste za rad na klitorisu. Koristite lubrikant kako biste spriječili bol. Kad je spreman da doživi orgazam, dobro podmazan prst ili palac pobuđuje različite živčane završetke i dodaje element koji će ga gurnuti preko ruba. Ako ne volite analnu igru, pokušajte pritisnuti njegov perineum.

Jednostavno ne možete ovo podnijeti?

Ponudite se samozadovoljavati do orgazma pred njim dok on sam sebe stimulira. Mnogo uzbudljivije od još jedne sesije snošaja... a ovako bi mogao i naučiti ponešto o tome kako doživljavate orgazam.

Preduga predigra

Rijetko koja žena će se žaliti, ali to je nešto zbog čega muškarci često kukaju. Prihvatite da je ovaj dio neophodan. Predigra nije luksuz, potrebno je pripremiti vaginu za spolni odnos. Treba je uzbuditi kako bi se rodnica podmazala i proširila kako bi penis mogao udobno prodrijeti. Ako je ne uzbudite dovoljno, snošaj može biti bolan. Ženski sustav odgovora jednostavno je izgrađen na ovaj način.

Ovladajte tehnikom. Što ste bolji u pružanju oralnog seksa ili stimulacije rukom, to ćete manje vremena trebati potrošiti na to. Neučinkovita tehnika najčešći je razlog zašto nekim ženama treba puno vremena da se uzbude. Ne postoji isprika za loše seksualne vještine. Zatražite povratnu informaciju. Potaknite je da vam kaže što voli, a što ne i da bude konkretna.

Koristite vibrator: To je jedan od najučinkovitijih načina za stimulaciju klitorisa. Ako je želite uzbuditi upotrijebite vibrator oko njezinih bradavica, bedara, po perineumu i naravno na klitorisu i oko njega.

Jednostavno ne možete ovo podnijeti?

Neka predigra počne mnogo prije nego što je dodirnete. Šaljite erotske poruke tijekom dana i recite joj što joj namjeravate učiniti te noći. Pošaljite joj linkove na pornografiju prilagođenu ženama i zamolite je da sluša prije nego što dođete kući. Napravite joj pjenušavu kupku i pustite je da uživa solo ili s vama kako biste je dobro oraspoložili. Ako se može napaliti prije nego što započnete seks, trebat će joj manje zagrijavanja kasnije.

Seks kada ga ne želite

Preumorni ste, pod stresom ili jednostavno niste raspoloženi? Promijenite način razmišljanja. Osjećaj da vam se seksa nije jedina motivacija da ga i imate. U dugotrajnim vezama je nerealno i naivno misliti da svaki put kad imate seks, da ste oboje to i htjeli učiniti. Usrećiti svog partnera, osjećati se povezanim, pružati užitak - ovo su samo neki od drugih dobrih razloga za seks. Parovi koji imaju redoviti seks kažu da oko 20 do 25 posto svojih seksualnih seansi obavljaju kako bi ugodili svojim partnerima, a ne sebi. Neki terapeuti kažu da je samo polovica svih seksualnih susreta u dugotrajnim vezama obostrano zadovoljavajuća za oba partnera. To nije nešto što očekujete da će se dogoditi kao kada se prvi put zaljubite. Ali pitajte svakoga tko je bio u zdravoj, dugotrajnoj vezi, i reći će vam da je sve to dio stvarnosti dvoje ljudi koji pokušavaju jedno drugo usrećiti.

Imajte seks u različito doba dana. Je li doista riječ o neusklađenom libidu ili o jutarnjoj osobi koja se poklopila s noćnim tipom osobe? Ako oni to mrze ujutro, a vi noću, učinite to poslijepodne. Dogovorite raspored seksa. Ako jedan od vas ima mnogo veći nagon od drugog, dogovorite kompromis. Koliko će seksa biti potrebno da osoba s visokim libidom bude sretna; i koliki je maksimalni broj seksualnih sesija kojoj se osoba nižeg nagona spremna posvetiti? Ljudi ne vole zakazani seks, ali to dobro funkcionira u ovoj situaciji. Oboje znate što se očekuje i kada i možete se opustiti ostatak vremena.

Seks nije jednak snošaju. Ako ne volite penetrativni, što je s oralnim seksom? Imajte seks s malim naporom. Hoćete li ih zadovoljiti oralno ili ručno? Što kažete na međusobnu masturbaciju? Ili seks bez napora? Ponudite im da ih gledate kako masturbiraju do orgazma. Ne morate maknuti prstom, oni će uživati.

Naspavajte se dovoljno. Poremećaj sna ne samo da vas umori za odnos, već dovodi do smanjenja testosterona, hormona zbog kojeg biste željeli seks. Osvijestite što vam je potrebno da biste bili seksualno zadovoljni. Ako vam se nikad ne da, shvatite zašto. Je li to neučinkovita tehnika s partnerove strane? Nikada niste bili stvarno zainteresirani?

Riješite svoje probleme. Riješite se svih problema sa slikom o svom tijelu, eksperimentirajte kako biste saznali tehnike koje vam odgovaraju, a zatim pokažite partneru u čemu uživate.

Jednostavno ne možete?

Nemojte reći ne, recite kada. Većina ljudi rado odgađa seks znajući da će se to dogoditi neki drugi put. Umjesto da kažete 'Ne seksa mi se', recite: 'Trenutno sam preumoran za seks, ali bih ga volio imati vikendom kada bude više vremena'. Sprječava vas oboje osjećaja krivice ili gorčine, piše Daily Mail.