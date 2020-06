Zaustavili su korona virus, a sad ih teroriziraju - divlje kokoši...

Ljudi ne mogu spavat zbog njih. Uništavaju susjedstvo, napadaju druge životinje, oštetile su i drvo koje je ugrožena biljna vrsta. Zbog hrane koju su im ljudi ostavljali došlo je i do najezde štakora

<p>Karantena na Novom Zelandu uspješno je zaustavila epidemiju korona virusa, ali ostavila i jednu sasvim slučajnu posljedicu. Naime, stanovnici mjesta Titirangi se suočavaju s novom pošasti. Teroriziraju ih - divlje kokoši.</p><p>Radi se o kokošima koje su preci domaćih kokoši. Većinom žive na tropskim područjima.</p><p>- Kombinacija toga da ljudi od njih ne mogu spavati i da doslovno uništavaju čitavo susjedstvo dovelo je do toga da su ih ljudi stvarno počeli mrziti - rekao je <strong>Greg Presland.</strong></p><p>Kokoši napadaju i druge životinje, a nedavno su oštetili i korijenje kauri stabla, inače ugrožene vrste na Novom Zelandu.</p><p>Neki ljudi su se kokošima smilovali pa su im ostavljali hranu preko noći. No to je opet izazvalo najezdu štakora. Stanovnici su se složili da se moraju riješiti kokoši pa su pozvali veterinare i druge službe.</p><p>- Bio je to ekstremno težak posao jer su ih se stanovnici htjeli riješiti, a morali smo i paziti da ih ne ozlijedimo. Poslali smo ih na farmu da žive tamo - rekao je Presland, piše <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/jun/10/like-a-stephen-king-movie-feral-chickens-return-to-plague-new-zealand-village?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2WDOsj2mWWHYJ0Cb34lD8csD8BtgD7Q5hUBjVJyZoY-tTqQTXSZSbrWB4#Echobox=1591770745">Guardian</a>.</p>