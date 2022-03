Zbog upale mozga mislila da su zombiji preuzeli svijet: Pet ljudi je obuzdalo, doktora htjela ubiti

Nevjerojatna priča stiže nam iz SAD-a. Mlada djevojka, koja je u sklopu istraživanja nazvana Lauren, desetak je dana mislila da živi u svijetu megapopularne serije "Živi mrtvaci". Zbog upale mozga i tumora, koji je kasnije otkriven, doživjela je stravične halucinacije, umalo je preminula, ali ustrajnost njezine majke spasila joj je život, piše NY Post.

- Moja kći je u to vrijeme diplomirala na fakultetu. Znam da je za nju to bilo jako stresno razdoblje. Jedan prijatelj predložio joj je da počne gledati "Žive mrtvace", jer je riječ o dobroj seriji, a njemu na kraju dana pomaže s opuštanjem - započinje priču ova majka i odmah nastavlja:

- U nekoliko dana pogledala je prve tri sezone. Po cijele noći je gledala u laptop. Jednog jutra me upitala što je za doručak, iako je upravo doručkovala. To me zbunilo. Ponašala se jako čudno. Na početku sam mislila da ima napad anksioznosti. Svakih pet minuta je ponavljala istu stvar. Onda je pala na pod. Pozvala sam Hitnu da dođe po nju - nastavlja majka ove djevojke.

Kad su stigli u bolnicu, uslijedio je novi šok.

- Bacila je doktora preko sobe kao da je perce, napala je i jednog medicinskog tehničara. Pet ljudi jedva ju je uspjelo obuzdati. Uskoro se na vratima pojavio muškarac i na njezinom licu vidjeli smo horor. "Eno ga! Zombi je tu! Eno ga" vikala je dok smo mi svi gledali u nevjerici.

Idućih dana mlada djevojka stalno je bila u stanju potpuno paranoje. Mislila je da je svi žele ugristi. Kasnije je u bolničarima vidjela glavne likove iz "Živih mrtvaca" i s njima je razgovarala o tome kako će preživjeti noć.

Još šokantnije, svi testovi vratili su se 'čisti'. Na papiru je bila potpuno zdrava. No majka nije odustajala. Kako je neko vrijeme radila kao medicinska sestra, bacila se na istraživanje i pronašla malo poznati rad o tome kako encefalitis (upala mozga) može uzrokovati ovakve psihotične epizode. U nastavku tog rada stalo je i kako većina ljudi u ovom stanju negdje u svojem tijelu ima tumor koji je izazvao ovu reakciju.

- Koliko god tumor bio mali, može uzorkovati dramatične promjene u tijelu. Ono što je ona doživljavala identično je kao da ste uzeli ogromne količine droge PCP. Potpuno vam iskrivi stvarnost - rekli su doktori iz druge bolnice koji su na kraju uspješno izliječili djevojku i uklonili tumor.

Majka je za kraj rekla kako je Lauren danas zdrava 27-godišnjakinja, koja povremeno ima napade panike i anksioznosti, ali uredno funkcionira. Pokušava ostvariti karijeru u spisateljstvu, ali drži se dalje od žanra horora. "Žive mrtvace" više nikad nije upalila...