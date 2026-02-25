Hrvati keširaju i po 7500 eura za presađivanje kose, neki se žale na bolne metode...

Kako se kod većine ljudi dio folikula za presađivanje kose uzima sa stražnjeg dijela glave i s područja iza ušiju, taj se zahvat obavlja pod lokalnom anestezijom. Nikako ne bi trebao biti bolan za pacijenta, iako oni osjetljiviji tijekom zahvata mogu osjetiti blago peckanje ili pritisak tamo gdje se folikuli vade ili usađuju. Kad anestezija popusti, ne bi trebalo biti vidljivih simptoma, osim što se tamo gdje su se folikuli vadili mogu pojaviti krastice i to područje može biti blago otečeno, no to obično vrlo brzo prolazi i drugih vidljivih simptoma uglavnom nema. Ako je pacijent osjetljiviji, u ovoj fazi može popiti analgetik, koji bi trebao pomoći da oporavak prođe bez bolova i neugodnosti, kažu liječnici sa specijalizacijom iz estetske kirurgije s kojima smo razgovarali, u čijim se ordinacijama u Zagrebu mogu obaviti zahvati presađivanja kose.

Zvali smo ih zbog fotografije Zdravka Mamića, koji je objavio da je u jednoj poliklinici u Sarajevu dovršio postupak presađivanja kose koji je započeo prije otprilike 2,5 godine, nakon čega su se pojavile njegove fotografije s vidljivim podljevom oko presatka.

Naši sugovornici kažu kako nikako ne žele komentirati konkretan slučaj, jer pacijenta nisu vidjeli i ne znaju kako je zahvat izveden, već su nam dali samo načelan komentar: Nakon kvalitetno obavljenog zahvata, ne bi trebalo biti podljeva.

- Ne možemo reći da se oni nikad ne mogu pojaviti kod ljudi koji su možda skloniji podljevima, no svakako je tu i pitanje je li postupak transplantacije obavljen dovoljno stručno - kažu sugovornici.

Iako se čini da kod transplantacije kose nema puno toga što može poći po zlu, izuzetno je važno da se zahvat obavlja u klinici koja ima odgovarajuće dozvole za to, odnosno čiji su liječnici članovi Međunarodnog udruženja liječnika koji se bave transplantacijom kose (International Society of Hair Restoration Surgery- ISHRS), na čijim se stranicama mogu pronaći imena liječnika sa licencom.

U Hrvatskoj većina pacijenata presađivanje plaća između 2.300 € i 5.400 €. Manji zahvati (npr. popunjavanje zalizaka) mogu stajati oko 2.000 €, dok opsežnije procedure (preko 3.000 graftova) dosežu i do 7.500 €. Mnogi se odlučuju i za Tursku, gdje su paket aranžmani, koji uključuju smještaj i prijevoz, često povoljniji, s cijenama od 2.300 € do 4.200 € za maksimalan broj graftova. U susjednoj BiH cijene mogu biti i do dva puta niže nego u Hrvatskoj.

Svi koji se odluče na takav zahvat trebali bi voditi računa da uslugu traže kod liječnika medicine, a ne u klinikama u kojima te zahvate obavljaju "specijalisti za transplantaciju kose", jer je velika razlika u stručnosti. Također, treba paziti i na to u kojoj klinici se zahvat obavlja, posebno kad su u pitanju podružnice klinika u Turskoj, ističu sugovornici.

- U Turskoj je to godinama bilo zakonski slabo regulirano podruje i imali ste klinike vrlo upitne kvalitete, nakon čijih su zahvata mnogi bili nezadovoljni, a nerijetko su se javljale i komplikacije. Nakon što su u Turskoj zakoni oko otvaranja klinka za transplantaciju kose pooštreni, te klinike otvaraju podružnice u zemljama u kojima to područje još nije dovoljno dobro regulirano, da bi mogle nastaviti s radom. Dobro je pripaziti da ne naleti baš na takvu kliniku - kažu liječnici s kojima smo razgovarali.

Ukratko, prije nego se odlučite na zahvat, dobro je provjeriti o kakvoj je klinici riječ, ima li višegodišnje iskustvo u transplantaciji kose i može li ponuditi iskustva dosadašnjih klijenata te provjeriti zapošljava li certificirane stručnjake koji obavljaju te zahvate.