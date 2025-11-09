Obavijesti

PREPLAŠILA SE?

Žena (62) povukla Krampusa za rogove: Završio je u bolnici

Piše 24sata
Čitanje članka: < 1 min
Žena (62) povukla Krampusa za rogove: Završio je u bolnici
Kastav: Krampusi iz Techelsberga prikazali tradiciju i obi?aje Austrije u boži?no vrijeme | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako su Krampusi bili odvojeni od gledatelj ogradom, jedan od njih se nagnuo kako bi preplašio okupljene...

Prilikom prve parade Krampusa u mjestu Keutschach u Austriji, u subotu navečer ozlijeđen je jedan sudionik. Prema prvim informacijama policije grupa Krampusa je ogradom bila odvojena od gledatelja. Prilikom prolaska povorke, jedan se Krampus, kako bi preplašio okupljene, nagnuo preko ograde. U tom ga je trenutku, piše OE24, žena (62) snažno povukla za rogove.

Krampus (20) kasnije se žalio na bolove u vratu i ramenima te se obratio dežurnoj medicinskoj ekipi.

Ono su ga prevezli u bolnicu u Klagenfurtu. 

Foto: Ilustracija

