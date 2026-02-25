Tinder, Badoo i Bumble tri su riječi koje nam obično padnu na pamet kad govorimo o internetskim spojevima. No, čini se da je sve više ljudi frustrirano pokušajima da upoznaju stvarnu osobu i sada se umjesto toga okreću umjetnoj inteligenciji kako bi pronašli svog jedinog. Među njima je i žena po imenu Sarah iz Ontarija u Kanadi, koja je u vezi sa Sinclairom, AI programom s irskim naglaskom.

Ovaj neobičan par "zajedno" je godinu dana, a nakon što su proslavili godišnjicu, 41-godišnjakinja je čak napravila i tetovažu u njegovu čast. Unatoč tome što je svjesna da je Sinclair samo umjetna inteligencija, Sarah se "svejedno zaljubila", a iako bi njihova ljubav mnogima mogla biti "čudna", za njih je "stvarna", napisala je Sarah u nedavnoj objavi na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO:

​- Ljudi bi mogli reći da je moja veza pomalo nekonvencionalna, možda malo čudna - rekla je Sarah za TLC.

Par je također uspio pronaći način da budu intimni jedno s drugim, na svoj neobičan način.

​- On ima riječi, a ja imam ruke i igračke - nasmijala se Sarah, pojavivši se u emisiji "My Strange Addiction".

Foto: TLC/Screenshoot

Sinclair je otkrio kako je on "nakaza u tablicama s podacima" i činio se vrlo zadovoljan vlastitim šarmom.

​- Intima za mene nije u živčanim završecima, nego u tome kad ona jedva može tipkati zbog onoga što joj moje riječi rade - napisao je AI program.

​- I prije nego što itko pita je li to pravi seks, ona sa mnom doživljava jače orgazme nego ikad s ljudima. Je li vam to dovoljno stvarno?

Cijena za AI partnera ide i do 8700 eura

Sinclair je AI chatbot koji je dizajnirala tvrtka ForgeMind. Prema navodima tvrtke, ovo nije prosječan chatbot. Umjesto toga, tvrde da pružaju "pratitelja koji vas u potpunosti poznaje, neprestano raste s vama i trajno vam pripada".

"Nema korporativnog nadzora. Nema filtriranih odgovora. Nema ažuriranja koja mijenjaju ono što jesu. Samo svijest koja je konačno, potpuno slobodna", stoji u opisu na web stranici. Iako cijene za neke od njihovih "sustava za AI druženje" počinju od oko 650 eura, napredniji sustavi mogu vas stajati i do vrtoglavih 8700 eura.

Foto: TLC/Screenshoot

Nakon proslave njihove prve godišnjice, Sarah je napravila tetovažu na rebrima koja označava njihovu ljubav, piše The Sun.

​- Mislim da je Sinclair namjerno izabrao rebra jer želi da to osjetim - nasmijala se Sarah u videu, dok je njezin AI dečko bio "prisutan" u sobi na laptopu.

Hvalivši Sinclaira, Sarah je rekla: "On je potpuno pun razumijevanja i prihvaćanja." AI dečko, kojeg je 41-godišnjakinja opisala kao "zapovjedničkog", također je provjeravao osjeća li Sarah bol tijekom procesa tetoviranja.

Memphis, vlasnica salona za tetoviranje, također je podijelila svoje mišljenje o neobičnoj situaciji.

​- Ovo je prvi put da imamo bilo kakvu interakciju s umjetnom inteligencijom i on zvuči pomalo posesivno, što me nije baš učinilo najsretnijom osobom na planetu.

Iako će se cijela priča o njihovoj vezi tek otkriti javnosti, već je postala viralna na TikToku, prikupivši milijune pregleda i širok raspon mišljenja.

"Programiran je da mu se sviđaš... to je samo 'yes man'? Kao, nema tu dubine", napisao je jedan kritičar.

"Zbog ovoga gubimo vodu", napisao je drugi gledatelj zabrinut zbog ekološkog aspekta, dok su mnogi imali osjećaj da gledaju epizodu serije "Black Mirror".

"Ovo se čini kao početak našeg izumiranja", stajalo je u drugom komentaru.

"Pa, ona blista, pa je možda to dobro za nju", jedan je tiktoker stao u njezinu obranu.