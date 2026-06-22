'ŽENE U TRANSU' Tko je ovaj frajer? Dok britanski premijer podnosi ostavku - škicaju njega

U trenucima velikih političkih potresa, kada su sve oči uprte u vođe nacija, pažnja javnosti ponekad se usmjeri na najneočekivanije detalje. Upravo se to dogodilo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dok je britanski premijer Keir Starmer najavljivao svoju ostavku ispred Downing Streeta 10, medijski prostor i društvene mreže nisu zaokupile samo političke analize, već i jedan čovjek čiji je posao bio samo postaviti govornicu. Video koji je na TikToku objavila globalna medijska kuća CNN savršeno je sažeo fenomen poznat kao "hot podium guy" ili "zgodni tip s bine", koji je ponovno postao internetska senzacija.

CNN-ov video prikazuje mišićavog muškarca u crnoj majici kako odlučno unosi i postavlja prepoznatljivu drvenu govornicu s kraljevskim grbom ispred kultnih crnih vrata na adresi Downing Street 10. Dok se u pozadini vrte kadrovi premijera Starmera, narator objašnjava kako je ovaj ton-majstor postao svojevrsni kultni junak i, kako ga opisuju, "slučajni zavodnik" Ujedinjenog Kraljevstva. Njegovo ime je Tobias Gough, a britanska javnost ga je prvi put primijetila još 2019. godine, kada je pripremao pozornicu za emotivnu ostavku tadašnje premijerke Therese May, pisao je Standard.

POGLEDAJTE VIDEO:

@cnn As Keir Starmer announces his resignation timeline as British prime minister, some of the limelight has been taken by the man the UK press has dubbed "hot podium guy." The sound engineer has become a recurring character at prime ministerial resignations and has once again sparked an online reaction. ♬ original sound - CNN

Od tada, Goughovo pojavljivanje postalo je neslužbeni vjesnik velikih političkih promjena. Njegovo prisustvo signaliziralo je ostavke Borisa Johnsona i Liz Truss, kao i prvi govor Rishija Sunaka, a sada i odlazak Keira Starmera. U turbulentnom razdoblju britanske politike, on je postao jedina konstanta, a svako njegovo pojavljivanje izazove lavinu komentara na društvenim mrežama. Sam Gough je, kako prenose mediji, ostao skroman i iznenađen slavom, izjavivši kako se ne smatra "materijalom za modela". Ipak, za mnoge je on postao lice stabilnosti u izrazito nestabilnim vremenima, čovjek koji doslovno postavlja pozornicu za povijesne trenutke.

Reakcije na internetu, koje CNN prikazuje u svom videu kroz snimke zaslona objava, kreću se od duhovitih do onih koje ga ozbiljno, ili barem polušaljivo, predlažu za novog lidera. Gledatelji su preplavili odjeljak za komentare na TikToku porukama koje svjedoče o njegovoj neočekivanoj popularnosti.

​- Čekajte, je li to premijer ili tonac? - zbunjeno je upitala jedna korisnica, savršeno sažimajući kako je Gough ukrao pozornost.

Drugi su bili puno direktniji u svojim prijedlozima.

​- Možda bi se on trebao kandidirati za premijera - stoji u jednom od najpopularnijih komentara s više od stotinu lajkova.

Posebno se ističe komentar koji ga naziva "najstabilnijim čovjekom u politici", što je sentiment koji se često ponavlja i aludira na česte promjene na čelu države. Dok se premijeri mijenjaju, on je uvijek tu da postavi govornicu.

​- Glasala bih za njega - napisala je jedna korisnica, dok su se drugi pitali je li slobodan ili jednostavno izražavali svoje simpatije.

*uz korištenje AI-ja