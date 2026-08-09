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Dnevni horoskop za nedjelju 9. kolovoza: Jarac prigovara, Vodenjak je optimističan!

Piše Vesna Narat,
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Dnevni horoskop za nedjelju 9. kolovoza: Jarac prigovara, Vodenjak je optimističan!
Foto: 123RF
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Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 9. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

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Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Dobro bi vam došlo da malo odmorite i obnovite istrošenu energiju. Psihička ravnoteža bit će vam uzdrmana slijedom prošlih zbivanja i iskušenja, a i nervoza će vam kvariti raspoloženje. Povećana je skrb za članove obitelji, što će vam dodatno trošiti energiju. Želite li ulagati u uređenje svoag doma, dobro izračunajte koliko vam se isplati.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 4

S bračnim partnerom vodit ćete razgovore o novcu. No ideja o dizanju kredita ipak će vam se činiti previše riskantnim potezom. Oni koji namjeravaju večer provesti u društvu dobro će se zabaviti, ali ne pretjerujte s alkoholom. Starijim Bikovima godit će večer provedena u lješkarenju pred televizorom ili razgovoru s ukućanima.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Razveselit će vas telefonski poziv, ljubavna ponuda ili izlet izvan grada. Simpatija će vam SMS-om dati do znanja koliko joj značite pa ćete se cijeli dan dopisivati. Bračne veze bit će ispunjene ljubavlju i razumijevanjem. Blizina drage osobe odagnat će i posljednje tragove napetosti i nesigurnosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zračit ćete vedrinom i posebnom privlačnošću pa će malo tko biti ravnodušan prema vama. Za razliku od nešto napornijih jutarnjih sati, večer će vam proteći u dobroj zabavi s društvom i u opuštenom ugođaju uz smijeh i šalu. Ukućani će se oslanjati na vas i očekivati da im ispunjavate želje, što ćete i činiti.

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Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Želite li se bolje osjećati i izbjeći izloženost stresu, povucite se u samoću. Dopuštaju li vam mogućnosti, otputujte nekuda, posjetite rođake u drugom gradu i češće ugađajte sebi stvarima koje vas vesele. Partneru ćete biti teško shvatljivi, pa će i sam izgubiti volju da s vama započne bilo kakav razgovor.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Telefonskim razgovorima sa simpatijom održavat ćete ljubav na daljinu, a kave s prijateljima pridonijet će opuštenosti. Večer je stvorena za druženja pa nemojte boraviti u kući. Svakojaka iznenađenja su moguća, čak i nagli ljubavni preokret – mogla bi vam se početi sviđati osoba koju viđate u svom prijateljskom krugu.

Foto: 123RF

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ne kvarite nedjelju poslovima koji mogu pričekati - radije se posvetite obitelji i opuštajućim aktivnostima. Trošit ćete energiju na ionako nerješive situacije. Udaljit ćete se od stvarnosti i pronalaziti neobjektivne razloge kako biste protumačili teškoće. Neki mogu očekivati da im se javi bivši partner koji će poželjeti čuti vaš glas.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nećete pogriješiti ako se spakirate i dan provedete na kakvom izletištu ili otputujete na more. Promjena mjesta boravka višestruko će vam koristiti. Večer je pogodna za povjerljive razgovore udvoje. Iznesite partneru svoje intimne želje, rado će vam ih ispuniti. Ljubavi koje se odvijaju na daljinu dobivaju sve veći emocionalni naboj.

Foto: 123RF

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Ljubavni sklad mogle bi poljuljati otežavajuće okolnosti. Možda je partner u novčanim dugovima koji ga frustriraju. Nećete pomoći ako ćete samo prigovarati. Zajednički sagledajte problem, mogli biste pronaći rješenje. Rješavanje stambenog pitanja, selidba ili preseljenje u drugi grad ciljevi su koji će se početi ostvarivati.

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Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3

Nećete se lako prilagođivati kućnom ritmu pa ćete biti skloni prigovaranju. Oženjene neće zaobići bračni nemiri. - partner bi se mogao usprotiviti vašim odlukama. Prigovarat će vam zbog pretjeranog idealizma ili sklonosti izbjegavanju obaveza. Nemojte ignorirati probleme jer ćete se zaplesti u labirint teško rješivih ljubavnih teškoća.

Couples that are displeased with one other and have a fight may
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Neiscrpan optimizam bez opterećujućih misli uljepšat će vam dan. Neki među vama odlično će se provesti izvan grada, dok će roditelji iskoristiti svaki trenutak da budu što više s djecom. Nemojte se ustručavati reći nekome što mislite o njemu. Makar se radilo i o osobi do koje vam je osobito stalo, istinom ćete postići željene rezultate.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete skloni pretjeranoj aktivnosti, što će pojačati osjećaj umora i potaknuti vas da usporite ritam. Omogućite si kvalitetan odmor, makar to značilo i otkazivanje nekih susreta i druženja. Slobodni će imati priliku za nova poznanstva i zbližavanje, a ostali će uspostaviti sklad u poremećenim osjećajnim odnosima.

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