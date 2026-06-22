Macron zahvaljuje britanskom premijeru nakon ostavke: 'Bio si predan Ukrajini, kao i EU...'

Emmanuel Macron u ponedjeljak je zahvalio britanskom premijeru Keiru Starmeru, posebno pohvalivši njegovu "predanost" pitanju Ukrajini i revitalizaciji odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije.

"Želio bih zahvaliti premijeru Keiru Starmeru na njegovu doprinosu u jačanju francusko-britanskih odnosa, njegovoj predanosti unutar Koalicije voljnih za Ukrajinu, kao i na revitalizaciji odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije", napisao je francuski predsjednik na platformi X, obećavši da će "nastaviti ovim putem za dobrobit našeg naroda i Europe".

Keir Starmer podnio je u ponedjeljak ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika Laburističke stranke.

Foto: Stefan Rousseau/PRESS ASSOCIATIO

Starmer je rekao da će nominacije za njegova nasljednika biti otvorene 9. srpnja. Njegov suparnik Andy Burnham je jasan favorit.

Britanski list Observer izvijestio je za vikend da se očekuje da će Starmer podnijeti ostavku u ponedjeljak i da je odredio vremenski okvir svog odlaska, iako je vladin izvor rekao da je premijer i dalje usredotočen na nastavak vođenja države.

Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima samo raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućava da pokrene formalni postupak preuzimanja stranke.