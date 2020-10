Znakove na dnu Modrog jezera izradili su VanZemaljci otjerani iz svoje zemlje: Hoćemo natrag!

- Ostavljamo znakove života ljudi izvan Zemlje, Hrvata izvan Hrvatske - kažu VanZemaljci, ti iseljenici o kojima se gotovo više ni ne priča. Podsjećaju da se još nisu vratili na Zemlju. Dapače, oni i dalje odlaze, a politika koja ih je iselila ne nudi mjere da ih se vrati

<p>Misteriozni znakovi na dnu imotskog Modrog jezera već tjednima intrigiraju stručnjake za paranormalno. Osvanuli su jedno jutro i ostavili građane raširenih vilica. I kao da to nije dosta, stanovnici Imotske krajine počeli su pisati Facebook statuse kako u noći vide čudna svjetla nad jezerom.</p><p>Zvučat će nevjerojatno, ali napornim radom i predanošću, uz svu silu moderne tehnologije, mi smo uspjeli ostvariti kontakt s fantastičnim bićem u kojem žive autori ovih iznimno preciznih kružnica i linija.</p><p>Takvo što nikada nismo vidjeli. Nažalost, zemaljska tehnologija nije dovoljno napredna da bi to stvorenje moglo ostati zabilježeno na našim fotografijama, ali reći ćemo vam da ima šest ruku i tri glave. S jednom od njih razgovarali smo, po našem vremenu, u subotu ujutro. Baš dok je bila na putu za planet Njemačka. </p><p>Ta glava pripada iseljeniku. Gastarbajteru. Poput tisuća mladih Imoćana otišao je trbuhom za kruhom i tek rijetko se vrati u rodni kraj. Obavezno zastane na autobusni kolodvor, gdje je u svaku ciglu slavnog zida plača upisano po jedno ime političkih iseljenika. Kažemo političkih, jer se oni tako deklariraju. </p><p>Ako ih pitate, reći će vam da Imotska krajina nudi sve uvjete za normalan i kvalitetan život, ali po mišljenju ovih mladih ljudi politika im to uporno onemogućava, što sustavnim donošenjem odluka loših po gospodarstvo, što klasičnim uhljebljivanjem i ovozemaljskom korupcijom.</p><p>Glava s kojom smo razgovarali preko satelita dio je grupe VanZemaljci. Taj su naziv odabrali baš zato žive Van svoje Zemlje.</p><p>- Ovaj projekt nazvali smo Zona 52. Zašto Zona 52? Jer je to područje u SAD-u, točnije u Nevadi, gdje ljudi žele doći, ali ne mogu. I mi u Hrvatsku želimo doći, ali ne možemo - odmah će naš krakati sugovornik.</p><p>Najavljuje da planiraju slične akcije kojima žele ukazati na suludost činjenice da oni, radno sposobni ljudi, rođeni u Hrvatskoj, sa završenim školama, moraju napuštati obitelji i tražiti posao diljem ovog univerzuma.</p><p>Kroz pištanje telefonske linije, govori nam da će oni nas nazvati, da ne trošimo, jer možete misliti koliko bi nas došlo plaćanje roaminga za među-galaksijske pozive.</p><p>Ubrzo se opet čujemo. Sad nam priča više o samom nastanku projekta:</p><p>- VanZemaljaci su sastavljeni od šest ruku i tri srca i sve što stvaramo radimo za naš Imotski odakle smo silom prilika protjerani.<br/> To je najbolje mjesto za život. Mi bi se voljeli vratiti, ali nemamo kako. Ostavljamo tragove da se zna da postojimo. To su dokazi postojanja života ljudi izvan ove zemlje, Imoćana izvan Imotskog, Hrvata izvan Hrvatske. Nas iseljenika, VanZemaljaca - objašnjava mali zeleni.</p><p>Gledamo, dakle, djelo nastalo iz bunta i revolta, krugove na dnu jezera formirane kako bi VanZemaljci, ti iseljenici o kojima se gotovo više ni ne priča, podsjetili da se još nisu vratili na svoju zemlju. Dapače, oni i dalje sustavno iz nje odlaze. A politika koja ih je iselila čak ni ne nudi mjere da ih se vrati na rodni planet.</p><p>- Projekt pokazuje kulturno i umjetničko uzdizanje samog mjesta, ali i ljude u patnji. I kao što je osvanula ova instalacija, jednom i opet će negdje još veća biti, a za tu će i Svijet znati. Veliki pozdrav s puta prema Marsu. Vaši VanZemaljci!</p>