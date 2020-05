Zoološki vrt oduševio pričama i fotografijama za Majčin dan...

Povodom Majčinog dana, Zološki vrt grada Zagreba učinio je doista nešto posebno. Na svom Facebook profilu podjelili su niz od tri priče te nam ispričali kako živi mama merkat, mama divovski mravojed i mama nizinska zebra.

Obajvu vam prenosimo u cjelosti:

Ovo bi rekla ženka merkata:

Foto: Facebook/Zoološki vrt grada Zagreba

Mi, merkatice spadamo u onu skupinu majki koje postaju majke nekoliko puta u jednoj godini. U prosjeku, godišnje možemo imati tri legla s po tri mladunca. Naši mladunci se rađaju slijepi i gluhi i potpunu su ovisni o nama. Čak ne mogu ni nuždu obavljati bez da ih mi na to potaknemo i podsjetimo da moraju! Već nakon dva mjeseca starosti mogu početi jesti krutu hranu, točnije kukce i ostalu hranu koju skupljamo i jedemo i mi odrasli. Kako smo izuzetno društvene životinje i naše bande (skupine u kojima živimo) mogu imati i do 30 jedinki, sve jedinke koje se ne razmnožavaju, brinu se oko mladunaca. Čak imamo i „dječje vrtiće“ za koje su zadužene starije ženke i one čuvaju mladunce dok mi ostali, npr. skupljamo hranu. Vrlo smo organizirani i zbog toga uspješni u održavanju brojnosti naših bandi, što mi majke jako cijenimo i što nam olakšava naše majčinstvo

Ovo bi rekla ženka divovskog mravojeda:

Foto: Facebook/Zoološki vrt grada Zagreba

Mislite da je vama teško nositi vaše mladunce? Ja bih rekla da je meni mrvicu teže jer prvo, moja trudnoća traje negdje oko šest i pol mjeseci, a onda mladunca još idućih devet mjeseci nosim na leđima! I to nije sve, za to vrijeme dok se bezbrižno „vozi“ na mojim leđima, može narasti čak do pola moje veličine. Doduše, kada se tek rodi je težak oko jedan kilogram, ali brzo prijeđe tu kilažu. Ono što je jako zanimljivo je da mladunac, kada se rodi, izgleda doslovno kao odrasli mi: ima gusto krzno u našim bojama, dugački rep, izduženu glavu i iste sekunde se penje meni na leđa. Nakon dvije godine starosti, postaje samostalno i spremno za život. A mene čeka novi mladunac i novi izazovi

Ovo bi rekla Grantova nizinska zebra:

Foto: Facebook/Zoološki vrt grada Zagreba

Što da vam kažem, majčin život nije jednostavan. Prvo osam mjeseci traje trudnoća i onda kada dođe taj dan, povlačim se u osamu kako bih zaštitila svoje mladunče od grabežljivaca. Nije lako odvojiti se od svojih voljenih, sigurna sam da to znate već i sami, ali što je nužno, mora se. Ali tek onda počinje izazov! Moje mlado može težiti i do 32 kilograma, što nije „lagano“ za iznijeti i dovesti na svijet. Kad se okoti, ono postaje moja odgovornost idućih sedam do jedanaest mjeseci, koliko može trajati period dojenja. Ono što je super kod nas zebri je da već 10 do 15 minuta nakon što se rodimo, dižemo se na noge i kroz sat vremena već trčimo. Moram vam priznati, snažna je veza između nas mama zebri i naših mladunaca jer smo prvih par dana samo nas dvoje i nitko iz krda nam ne prilazi, dok svi ne spoznaju da imamo novog člana kojeg će prepoznati po mirisu, glasanju i njegovom izgledu. No, uvijek mora doći i to vrijeme rastanka, a to nastupa već onda kada se približi vrijeme za novog mladunca, obično godinu ili dvije nakon prvog