Zorica živi okružena crvenom bojom: 'I auto smo prebojali'

Umirovljena učiteljica Zorica Rebernik iz Kiseljaka kod Tuzle već 47 godina njeguje kult crvene boje, a 40 godina nije obukla nijednu drugu boju, javlja N1.

"Ne mogu druge boje. To ja vama ne mogu kazati. Kako je to meni ušlo u organizam...ali drži me jakom. Ja u toj boji osjetim jačinu, moć, ljubav, sve naj - rekla je Zorica novinarima televizije N1.

Foto: DADO RUVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kao tinejdžerica je zavoljela ovu boju. Radeći kao učiteljica, kupovala je i oblačila učenike u crveno. U istoj boji su zidovi, namještaj, posuđe, odjeća, obuća, ukrasni predmeti, ukratko, sve. Što ne može naći u BiH, kupuje u inozemstvu.

Njen muž ju je tražio da barem jedan radijator u kući ostane bijele boje, ali bitku za boju sjedala u autu, izgubio je.

Foto: DADO RUVIC/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Kada smo kupovali auto, nije ga bilo u crvenoj boji. Ne proizvode se. Mi hoćemo to. Hajd, obećao, sam ofarbat ćemo - kaže njen suprug Zvonko Rebernik.

I u smrti želi biti okružena crvenom bojom pa je suprugu i sebi osigurala crveni spomenik iz Indije. Ljubav prema ovoj boji širi kupujući ljudima okolo sebe crvenu odjeću jer smatra da ta boja širi samo pozitivnu energiju i dobre namjere.