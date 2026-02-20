Obavijesti

'PAMETNE CVIKE'

Zuckerbergove tjelohranitelje brutalno sprdaju, na sud došli s Meta naočalama: 'Kakvo dno!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zuckerbergove tjelohranitelje brutalno sprdaju, na sud došli s Meta naočalama: 'Kakvo dno!'
Foto: Pixsell/Reuters

'Trebalo ih je odmah optužiti za nepoštivanje suda. Koliko znam, svi uređaji za snimanje moraju biti spremljeni na sudu', komentirali su

Pratnja osnivača Facebooka, Marka Zuckerberga, izazvala je pomutnju na sudu kada su se pojavili s pametnim AI naočalama tvrtke Meta. Incident se dogodio tijekom ključnog suđenja o ovisnosti o društvenim mrežama u Los Angelesu, a reagirala je i sama sutkinja.

Zuckerbergovi tjelohranitelji nosili su "pametne" okvire dok su ga u srijedu pratili na Viši sud u Los Angelesu. Njihove su naočale privukle pažnju sutkinje Carolyn B. Kuhl, koja je zaprijetila da će svatko tko koristi AI naočale u sudnici biti optužen za nepoštivanje suda, budući da je snimanje strogo zabranjeno, izvijestio je CNBC. Naočale, čija cijena može doseći gotovo 800 američkih dolara, mogu pohraniti više od sto trominutnih videozapisa i uključuju AI značajku koja odgovara na glasovne naredbe, prevodi i prikazuje vizualne sadržaje na lećama.

Ovaj potez izazvao je i brojne podrugljive komentare korisnika na internetu koji su pratili suđenje.

​- Otključavaju nove razine zla i korupcije. Moram priznati da je psihopat - napisao je jedan korisnik.

​- Ovi tehnološki tipovi su izvan kontrole. Kakvo dno - dodao je drugi.

​- Trebalo ih je odmah optužiti za nepoštivanje suda. Koliko znam, svi uređaji za snimanje moraju biti spremljeni na sudu - komentirala je treća osoba.

Suđenje koje bi moglo promijeniti sve

Šef Mete tužen je u ime dvadesetogodišnje žene identificirane inicijalima K. G. M., koja tvrdi da ju je rana upotreba društvenih mreža učinila ovisnom o tehnologiji te pogoršala njezinu depresiju i suicidalne misli. Ovaj slučaj, zajedno s još dva, odabran je kao ogledno suđenje, što znači da bi njegov ishod mogao utjecati na tisuće sličnih tužbi protiv tvrtki koje stoje iza društvenih mreža.

Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg departs the court in Los Angeles, California
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Glasnogovornik Mete izjavio je kako se tvrtka "snažno ne slaže s navodima iz tužbe" te da su "uvjereni da će dokazi pokazati našu dugogodišnju predanost podršci mladima". Odvjetnik Mete, Paul Schmidt, u svojoj je uvodnoj riječi rekao da tvrtka ne osporava da je K. G. M. imala problema s mentalnim zdravljem, već da je Instagram bio značajan čimbenik u tim problemima. Ukazao je na medicinsku dokumentaciju koja je pokazala turbulentan život kod kuće, tvrdeći da se okrenula platformama kao mehanizmu za suočavanje ili bijeg od svojih problema.

Optužbe da je 'poput robota'

Zuckerberg je djelovao smireno dok su ga pratili na i sa suđenja, pa je čak i kamerama uputio naznaku osmijeha pri ulasku u zgradu suda. To je bila izrazita suprotnost u odnosu na situaciju u sudnici, gdje ga je odvjetnik tužiteljice, Mark Lanier, ispitivao o njegovom "robotskom" ponašanju. Lanier je optužio šefa Mete da na njegova pitanja daje medijski uvježbane odgovore. Također je ukazao na interni dokument koji je nudio povratne informacije o Zuckerbergovom tonu glasa, potičući ga da zvuči "autentično, izravno, ljudski, pronicljivo i stvarno".

Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg at trial in a key test case accusing Meta and Google's YouTube of harming kids' mental health through addictive platforms
Foto: MONA EDWARDS/REUTERS

U dokumentu ga se upućuje da se "ne trudi previše" te da u komunikaciji ne bude "lažan, robotski, korporativan ili jeftin". Zuckerberg je odbacio ideju da je bio podučavan kako odgovarati na pitanja ili se predstavljati, rekavši da su oni koji su mu nudili savjete "samo davali povratne informacije".

​- Mislim da sam zapravo poznat po tome što sam na neki način loš u ovome - rekao je, referirajući se na nekoliko medijskih nastupa u kojima su ga ljudi doživjeli kao nespretnog i ismijavali njegov izgled ili način govora.

