Drage žene, sretan vam Međunarodni dan žena. I ne obazirite se na onu stereotipnu uzrečicu, koja bi, kao, trebala biti i šaljiva, i kaže da je 8. mart Dan žena, a dan muškaraca je svaki ostali. Da stvar bude apsurdnija, ima u tome i neke čudne istine. Jer ni u 21. stoljeću još ne svjedočimo posvemašnjoj jednakosti u spolovima.

Žene su i dalje slabije plaćene, teže dolaze do vodećih funkcija, manje su zastupljene u politici, na razgovorima za posao pita ih se kada i koliko misle rađati, a svaki idejni ekstremist misli da im može svojim stavovima prčkati po maternicama i odlučivati o njihovom tijelu. U javnom prostoru često će se čuti neprimjerene izjave, poput one nedavne, da "žene više pričaju, a muškarci su operativniji", koju je izgovorio šef HZZO-a. No hrabre žene, svuda oko nas, uporno lome te nepravedne predrasude, u borbi koja traje već stoljećima. I dokazuju svakodnevno svoju snagu i vrijednost, koja zaslužuje ono najdublje, iskreno respektiranje. Pogledajte samo svoje majke, supruge, sestre, prijateljice...

Koliko toga kroz život iznesu na svojim leđima, i za što su sve sposobne. Žene su prirodno ustrojeni multipraktici, i mogu istodobno biti uspješne u svim poslovima, graditi karijeru, brižno odgajati djecu, davati nemjerljiv doprinos društvu te u isto vrijeme odrađivati ulogu domaćice. Žene mogu sve. One nose ovaj svijet snagom svoje pameti i sposobnosti. I zato je jedini ispravan put posve jednako uvažavanje i poštivanje među spolovima, uz maksimalan napor da se brišu sve predrasude, i da takvi stavovi budu ulog u buduće generacije.

Stoga, drage žene, budite u svakom trenutku svjesne svoje neprocjenjive vrijednosti i urođene pokretačke snage u ovom društvu, i čovječanstvu općenito. Živite i ponašajte se u skladu s onim što zaslužujete – maksimalno poštovanje i divljenje.