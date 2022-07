Gradonačelnika Murtera treba dati u dobrovoljne vatrogasce neka strasti gasi na požarištima

Odjednom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželi doći onako privatno u Jasenovac, odati poštu ubijenim Srbima i drugima. Najavio se on, ma pazi bogati kome - Miloradu Pupovcu, pa neka on, ako želi, kaže našem premjeru. Naravno da je odbijen, pa sad sve politizira, bacaju oni drvlje i kamenje na Hrvatsku, a njihove novine, kao i neki dužnosnici, vrište da je naša Vlada ustaška. Ponovno ponavljaju neistine kako je u Jasenovcu ubijeno nekoliko stotina tisuća Srba, Židova, Roma i drugih. Na konferenciji za novinare Andreja Plenkovića, uz ostalo, čuli smo na temu Vučićeva dolaska i odnosa sa Srbijom mirne i argumentirane odgovore. Moram reći da sam malo zatečen optužbama Milorada Pupovca da se to Vučiću nije smjelo dogoditi i da je morao biti nazočan u Jasenovcu. Ma, idi bre Milorade, talasaj s Vučićem Bulevarima revolucije Beograda tražeći mjesto gdje možete položiti cvijeće onima koji dadoše živote u obrani otadžbine od nacista i četnika u Drugom svjetskom ratu.